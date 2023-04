INFO EUROPE 1 - 1er mai : une note du renseignement attend 80.000 à 100.000 personnes dans les rues de Paris

Alors que la contestation contre la réforme des retraites adoptée fin mars par le Parlement se poursuit en France, une première demande de manifestation du 1er mai vient d’être déposée en Préfecture de Paris. Le cortège devrait partir de la place de la République vers 14 heures, jusqu'à la place de la Nation.

Selon le document que s’est procurée Europe 1, le renseignement s’attend à 80.000 à 100.000 personnes à Paris. Près de 1.500 à 3.000 gilets jaunes sont également attendus ainsi que 1.000 à 2.000 éléments à risque. Le renseignement écrit : "Il est d’ores et déjà approprié de qualifier ce 1er mai d’historique au regard de la mobilisation (…) cette journée pourrait annoncer une nouvelle étape de la contestation (…) il n’est donc pas certain qu’elle marque l’essoufflement de la contestation".

Une contestation qui dépasse la question du travail

Pour les autorités, cette journée "dépassera ainsi la seule question du travail et sera plus largement une journée fédératrice autour du rejet profond de la politique générale menée par le gouvernement". Depuis le début de l'année, l'intersyndicale multiplie les journées de mobilisations contre la réforme des retraites. Une contestation que se poursuit malgré l'adoption et la promulgation de la loi, à l'image des rassemblements d'opposants au projet de l'exécutif, avec des casseroles, lors des déplacements ministériels et présidentiels.