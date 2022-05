Inflation : «On ne pourra pas continuer la politique du chèque éternellement», assure Larcher

Les mois se suivent et se ressemblent dans les rayons des supermarchés. L'inflation poursuit sa hausse en France et en Europe 1 et face à elle, les consommateurs regardant les prix s'envoler. "Dans nos rencontres sur le terrain avec les citoyens, l'inflation est un sujet qui est au rendez-vous", assure Gérard Larcher au micro d'Europe 1/Cnews/Les Echos.

"Pensez que tout cela sera indolore, c'est mentir"

Face à la situation, le nouveau gouvernement Borne doit présenter rapidement un projet de loi Finances rectificatif, qui doit permettre de répondre au mieux aux augmentations des prix de l'alimentation, du logement ou encore de l'énergie. "Il y a un besoin d'urgence de soutenir le pouvoir d'achat", assure le président du Sénat. "Mais il faut cibler ces aides pour les plus modestes", explique-t-il avant d'ajouter : "La situation montre que l'on ne pourra pas éternellement continuer avec la politique du chèque".

Néanmoins, "il n'y a aucune proposition de recettes ni d'économie", pointe du doigt Gérard Larcher, qui assure être particulièrement attentif sur cette question. Car l'inflation liée à la guerre en Ukraine "aura des conséquences sur notre vie", assure-t-il. "Et pensez que tout cela sera indolore, c'est mentir".

"Tracer l'avenir"

"Nous, qui aspirons à avoir la confiance des Français, devons leur dire la vérité", estime le Président du Sénat. Car Gérard Larcher souhaite que Les Républicains reconquièrent les Français durant les prochains mois qui arrivent. "Nous avons le mérite de la clarté", estime le sénateur LR. Une phrase qui cible notamment le Parti Socialiste, accusé de renier certains de ses engagements en s'alliant à la France insoumise, notamment sur la question de l'Europe.

"Nous aurons la nécessité d'un débat après les élections législatives", estime Gérard Larcher pour reconstruire le parti. "Nous aurons des choix à faire dans la famille des LR pour tracer l'avenir, pour reparler aux Français." Mais qui mènera le parti après ce débat ? "Nous verrons" explique Gérard Larcher, qui n'exclut pas Laurent Wauquiez de la liste : "Il a des qualités mais nous verrons".