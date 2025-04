Inéligibilité de Marine Le Pen : le gouvernement redoute les répercussions politiques

Marine Le Pen a été condamnée lundi à une peine immédiate de cinq ans d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national. Une décision qui, à ce stade, l'empêche de concourir à la présidentielle 2027 et qui est loin d'être sans conséquence pour l'exécutif.

Marine Le Pen a fustigé lundi une "décision politique" et un "jour funeste pour notre démocratie", après sa condamnation à une inéligibilité immédiate pour cinq ans, et réaffirmé ses ambitions pour la présidentielle de 2027 en demandant une audience en appel rapide. Marine Le Pen, qui a également écopé d'une peine d'emprisonnement de quatre ans, dont deux ferme aménagés sous bracelet électronique (elle n'ira pas en prison ndlr), a répliqué en dénonçant une "décision politique" et un "État de droit violé".

Marine Le Pen sera-t-elle tentée de censurer le gouvernement ?

Un séisme politique dont les secousses vont bien au-delà du seul périmètre du Rassemblement national. Depuis lundi, des répliques se font sentir jusqu'à Matignon. L'entourage de François Bayrou le concède, le Premier ministre a été troublé par l'énoncé du jugement. "C'est énorme, je n'en reviens pas", glisse un conseiller ministériel entre deux réunions.

Car avant même la présidentielle de 2027, pour le gouvernement, il s'ouvre dès maintenant une nouvelle période d'incertitude. Marine Le Pen, qui la semaine dernière commençait à agiter la menace d'une nouvelle censure, pourrait être tentée de passer à l'action. "Elle n'a plus rien à perdre", craint un député du camp présidentiel. La condamnation de la patronne du groupe RN à l'Assemblée pourrait faire chuter indirectement le gouvernement Bayrou.