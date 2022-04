«Il ne faut pas sous-estimer la haine à l’égard de Macron», alerte Clémentine Autain

La victoire d'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle est loin d'être écrite, selon Clémentine Autain. Invitée au micro de Dimitri Pavlenko ce vendredi matin sur Europe 1, la députée de la France insoumise a confié son inquiétude face à un front républicain qui n'a jamais été aussi fragile.

Un front républicain fragilisé

"Il ne faut pas sous-estimer la haine à l'égard d'Emmanuel Macron", alerte-t-elle. "Or, la haine qu'il suscite fait qu'on a second tour qui est beaucoup plus inquiétant qu'en 2017". Clémentine Autain estime en effet que le mécanisme de front républicain de s'appliquera pas "aussi simplement" qu'auparavant.

La faute au président de la République, et à "son mépris, son arrogance" qu'il a exprimés face "aux gilets jaunes". "Le en même temps qui s'est fini par un 'et de droite et de droite'" a aussi suscité la colère de beaucoup de Français, selon Clémentine Autain.

"Macron a joué avec le feu"

Le comportement d'Emmanuel Macron "nous a mis en danger", selon la députée de la France insoumise. "Il a joué avec le feu. Il a permis de faire monter l'extrême droite alors qu'il devait être un rempart", déplore-t-elle au micro d'Europe 1.