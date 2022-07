«Il faut des aides ciblées pour le milieu rural», estime l'association Familles Rurales

Alors que l'Assemblée nationale vient de voter le projet de loi sur le pouvoir d'achat, l'inflation, estimée à la fin du mois de juin à 5,8% sur un an, complique le quotidien de nombreux français, notamment dans le milieu rural. Guylaine Brohan, présidente de l'association Familles Rurales, est revenue sur ces difficultés au micro d'Europe 1.

"Une aide ciblée pour les familles du milieu rural"

Ce samedi, le gouvernement a annoncé un coup de pouce sur le carburant avec une remise de 30 centimes d'euros par litre à la pompe dès le mois de septembre. Une bonne initiative pour Guylaine Brohan, même si elle considère que ce n'est pas suffisant. "Pour nous le compte n'y est pas. Les familles dans le milieu rural sont inquiètes car le coût du carburant a de lourdes conséquences sur leur pouvoir d'achat. Elles ont besoin de deux voitures car il n'y a pas d'autres alternatives." Pour aider les personnes concernées, l'association demande d'ailleurs "une aide ciblée pour les familles des milieux ruraux".

Autre difficulté avancée: la question du chauffage et du fioul. "20% des personnes du milieu rural se chauffent au fioul, qui a augmenté de 133% en un an. Dans le projet de loi, il y a une première avancée, une aide spécifique pour les aider, mais pour l'instant nous n'avons pas plus d'informations."

L'association demande un chèque alimentaire "de 240 euros"

"Il ne faut pas occulter le problème de la transition et aussi penser à l'avenir. Nous savons que les chaudières à fioul vont disparaitre rapidement et demandons pour les familles une aide avec zéro reste à charge. Cela permettrait d'aller vers la transition énergétique pour permettre à ceux qui le souhaitent de changer leurs chaudières facilement", propose Guylaine Brohan.

Troisième objet de dépense pour les familles : la nourriture. "Nous avons un observatoire des prix qui vient de sortir et, en ciblant neuf fruits et dix légumes, nous avons remarqué 11% d'augmentation. Nous demandons un chèque alimentation pour permettre aux familles de bien se nourrir. C'est une question de santé publique. Un chèque de 240 euros par mois permettrait d'aller acheter des produits alimentaires de bonne qualité", demande la présidente de Familles rurales.

Avec 120.000 adhérents, l'association souhaite surtout que "gouvernement entende toutes les familles", insiste Guylaine Brohan. "Nous demandons à être reçus par le gouvernement car il est important qu'il entende la parole des familles pour comprendre ce qu'il se passe dans le milieu rural", conclut-elle.