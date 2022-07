Énergie : pourquoi les chaudières à fioul sont désormais interdites à la vente

REPORTAGE

C'est un des objectifs de l'union européenne : atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour cela, la France a décidé depuis le vendredi 1er juillet installer de chaudières au fioul. Près de 4 millions de foyers en ont une, soit une famille sur six environ. Pour les familles qui en possèdent une, il sera possible de la conserver et même de la réparer. Mais ensuite, ce sera terminé : il faudra changer votre système de chauffage.

Près de 15.000 euros pour installer une chaudière neuve

Une fois le réservoir ouvert, l'odeur du pétrole embaume le garage de Gérard. Il vient de recevoir la livraison du jour : 1.500 litres de fioul pour sa chaudière. 28 ans qu'elle est en marche, et pour lui, il est hors de = question d'en changer. "Tant que l'on trouvera des techniciens en charge de la réparer et des pièces pour pouvoir le faire, pour moi, il n'y a pas de raison de changer rapidement", explique-t-il sur Europe 1.

Même si le prix du fioul flambe, c'est le système de chauffage le plus rentable pour ce retraité. "La pompe à chaleur pour amortir le coût de l'installation, c'est de l'ordre de 12 à 15.000 euros minimum, ça demande un certain temps", précise Gérard.

"On est amené à disparaître"

L'interdiction de vendre des chaudières au fioul neuve est un nouveau coup dur pour les fournisseurs. "Personne ne remplace une chaudière fioul par une chaudière fioul. Les gens se mettent maintenant vers des énergies propres. Mais là, ça s'est accéléré fortement du fait du prix du fioul qui a explosé", analyse Yves. "Les aides qui sont quand même conséquentes et importantes. Indirectement, on est inquiets. Nous, petits marchands de fioul indépendant, on est amené à disparaître", ajoute-t-il.

En France, 1500 fournisseurs d'énergie indépendants pourraient être ainsi touchés par cette nouvelle réglementation.