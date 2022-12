Covid-19 : face à la hausse des cas, Macron se montre masqué dans la Vienne

Plus de 100.000 cas de Covid par jour. À l'approche des fêtes de fin d'année, le gouvernement appelle à respecter de nouveau les gestes barrières et notamment le port du masque dans les lieux publics. Emmanuel Macron a d'ailleurs donné le ton lors de son déplacement à Fontaine-le-Comte, près de Poitiers, pour une réunion de travail et du Conseil national de la refondation. Le chef de l'État est apparu masqué.

"Esprit de responsabilité"

Un masque bleu blanc rouge enfilé par Emmanuel Macron juste avant de prendre la parole devant près de 70 personnes réunies autour de lui dans une salle des fêtes. "C'est bien de faire de la pédagogie parce qu'on n'a pas envie de revenir vers des obligations généralisées, forcément. Et donc c'est aussi une manière de reprendre des habitudes basées sur le volontariat et l'esprit de responsabilité", a expliqué le chef de l'État.

Un message éphémère de pédagogie puisqu'au bout d'une heure d'échanges, alors que les caméras ne sont plus là, le président retire son masque pour conclure les discussions. Concentré, presque silencieux. Lors de cette réunion, Emmanuel Macron parle peu. À l'opposé du grand débat où il était sur le devant de la scène, capable de s'exprimer pendant des heures.

Le chef de l'État veut montrer qu'il participe au Conseil national de la refondation, surtout pour écouter. Habitants, élus et professionnels de santé ont fait part de leurs remarques et propositions en matière de prévention dans le système de soins. Emmanuel Macron leur a tout de même réservé une annonce : la gratuité des préservatifs en pharmacie pour tous les 18-25 ans à partir du 1er janvier.