Conseil national de la refondation : premières déclinaisons sur internet lundi

Le Conseil national de la refondation lancé le 8 septembre va accoucher lundi d'un site où les internautes pourront être consultés, afin d'alimenter les CNR thématiques et territoriaux, dont deux sur l'éducation et la santé seront lancés le même jour, a annoncé l'Elysée.

Les personnes intéressées pourront sur ce site "choisir leurs thèmes de prédilection", que ce soit sur la transition écologique, le vieillissement ou encore le modèle productif et répondre à des "premières questions basiques qui alimenteront les prochains CNR thématiques", a précisé la présidence.

Écologie, école, santé, démographie, travail... Rendez-vous maintenant sur https://t.co/W5wCpOsxLZ pour apporter vos idées et bâtir ensemble l'avenir de la France. pic.twitter.com/atDO9jFLUt — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 3, 2022

Des cartes et des infographies, montrant comment les projets se déploient sur le terrain, enrichiront le site à l'automne. "L'idée est de sortir de la logique des grandes consultations" et "que le site grandisse avec eux" (les citoyens), avec "une alimentation (du site) en temps réel" en vue d'une "construction de l'action publique en temps réel", précise-t-on.

Deux CNR thématiques lancés ce lundi

En lançant le CNR le 8 septembre à Marcoussis (Essonne), le président Emmanuel Macron avait annoncé le lancement d'une "consultation nationale très large" en ligne et sur le terrain pour remettre les Français "au sein des grands choix de la nation". Deux CNR thématiques et territoriaux sur l'école et la santé sont lancés également lundi, en attendant d'autres CNR sur le grand âge ou la transition écologique.

Le CNR sur la santé aura lieu dans la Sarthe. Celui sur l'éducation débutera par une formation, lundi, de représentants des académies au ministère de l'Education. Puis le ministre Pap Ndiaye visitera des écoles en Eure-et-Loir et en Martinique. Le CNR, censé mobiliser les forces vives du pays, mais boudé à son lancement par les oppositions et certains syndicats, doit à nouveau se réunir en plénière d'ici le mois de décembre.

"Redonner du pouvoir à ceux qui font"

Quatre CNR thématiques se pencheront sur "les grandes transitions", écologique, démographique, transition du modèle productif et modèle social, et futur du travail, auxquels s'ajouteront trois autres CNR sur le logement, la jeunesse, et le numérique. "Ce n'est pas le ministère tout seul qui conduit les travaux. Il travaille avec tous les acteurs du diagnostic jusqu'à l'élaboration des solutions", souligne-t-on à l'Elysée.

Le second étage du CNR porte sur des CNR "territoriaux", comme l'école et la santé, pour "redonner du pouvoir à ceux qui font, sur le terrain".