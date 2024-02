Gouvernement Attal : pourquoi la nomination de Guillaume Kasbarian au Logement fait bondir à gauche

C'est une nomination qui a fait grincer quelques dents au sein des associations de solidarité. Celle de Guillaume Kasbarian, le nouveau ministre délégué au Logement, l'un des nouveaux entrants dans le gouvernement de Gabriel Attal, enfin au complet depuis jeudi soir. Le député Renaissance de 36 ans, élu dans l'Eure-et-Loir, s'était fait connaître par une loi anti-squat qui avait provoqué la colère dans les rangs de la gauche.

Entré en vigueur en juillet dernier, ce texte durcit les peines contre les squatteurs en les portant à trois ans de prison et 45.000 euros d'amende, contre un an de prison et 15.000 euros d'amende auparavant. Depuis la nomination de Guillaume Kasbarian, plusieurs élus de gauche dénoncent une provocation et les associations font part de leurs inquiétudes.

Rapporteur de la loi industrie verte

Jusqu'à maintenant, le nouveau ministre délégué au Logement occupait le poste de président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, poste clé dans la préparation des textes de loi économiques. À ce titre, il fut notamment le rapporteur de la loi industrie verte.

Il a aussi méticuleusement mené les auditions des patrons de la grande distribution et des industriels de l'agroalimentation. Au ministère du Logement, il aura la lourde tâche de redresser un secteur qui traverse une crise majeure.