Remaniement : qui est Catherine Vautrin, pressentie pour devenir Première ministre ?

Le remaniement est imminent. Le Premier ministre Jean Castex se prépare à quitter Matignon mais attend toujours la décision d'Emmanuel Macron. Un nom est de plus en plus cité, celui de Catherine Vautrin, une femme issue des Républicains qui soutient le chef de l'État depuis février dernier.

Une personne attachée à la question sociale

Catherine Vautrin, 61 ans, est actuellement la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims. Un profil qui pourrait cocher un certain nombre de cases pour Emmanuel Macron car celui-ci est relativement similaire à celui de Jean Castex, à certains égards. Une élue locale, de droite, peu connue, qui a une longue expérience : trois mandats de députée de la Marne, secrétaire d’état puis ancienne ministre de Jacques Chirac...

Plusieurs sujets lui tiennent à coeur : l'intégration et l'égalité des chances, l'aide aux personnes âgées, la cohésion sociale et la parité. En 2007, elle lance le 3919, le numéro d'appel unique pour les femmes victimes de violences conjugales. Un CV empreint de la question sociale, une des exigences fixées par le président de la République pour aborder ce second quinquennat.

Mais un point fait tiquer certains proches d’Emmanuel Macron : en 2013, Catherine Vautrin s’est positionnée contre le Mariage pour tous et a participé à la Manif pour tous.