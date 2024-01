Gabriel Attal dans le Rhône samedi pour échanger avec 150 Français

Le Premier ministre Gabriel Attal se rendra dans le Rhône samedi pour échanger avec environ 150 Français, qu'il veut associer à la préparation de sa déclaration de politique générale de la même manière que les "forces vives" qu'il continue de recevoir à Matignon, ont annoncé ses services vendredi. Le Premier ministre assistera d'abord aux vœux du maire de la petite commune d'Orliénas, 2.400 habitants, située à une vingtaine de kilomètres de Lyon, avant de déjeuner sans la presse avec les élus locaux. L'après-midi, il échangera publiquement pendant deux heures avec environ 150 personnes, habitants et maires du département, à Saint-Laurent d'Agny.

Ces échanges évoquent le "grand débat" animé par le président Emmanuel Macron après les manifestations des "gilets jaunes". Leur organisation est pilotée par le député Renaissance Jean-Luc Fugit.

"Nourrir" sa déclaration de politique générale

Gabriel Attal entend "nourrir" sa déclaration de politique générale, qu'il prononcera devant le Parlement le 30 janvier, de ses rencontres avec les forces politiques, les organisations syndicales, patronales et associations d'élus, ainsi qu'avec les Français sur le terrain. Dès sa nomination, il avait effectué plusieurs déplacements, cinq en cinq jours, du Pas-de-Calais auprès des victimes des inondations au marché de Caen dans le Calvados, en passant par un collège des Yvelines. Après avoir réuni pour la première fois ses ministres jeudi matin à Matignon pour un travail "collégial" sur ce discours où il exposera ses priorités, il a poursuivi ses entretiens.

Il a déjà reçu les leaders syndicaux de la CFDT, CGT et FO, ainsi que les représentants du patronat Medef et CPME. Il a également vu les responsables des Républicains jeudi, le président du Rassemblement national Jordan Bardella et le président de l'Union centriste au Sénat Hervé Marseille vendredi. Il doit encore échanger avec les représentants de La France insoumise et du Parti socialiste lundi, des écologistes mardi, du Parti communiste jeudi, et échanger avec des associations d'élus. Ces préparatifs en amont visent "une mise en œuvre immédiate des chantiers, dès leur présentation par le Premier ministre devant le Parlement", souligne-t-on à Matignon.