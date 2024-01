En vue de préparer son discours de politique générale, Gabriel Attal reçoit Jordan Bardella, son meilleur ennemi

On les appelle "les meilleurs ennemis". On compare leurs âges respectifs, 34 et 28 ans et leur ascension fulgurante. Gabriel Attal et Jordan Bardella se rencontrent ce vendredi. Officiellement, il s'agit d'une simple consultation du Premier ministre pour élaborer son discours de politique générale, comme il le fait depuis plusieurs jours avec d'autres chefs de partis, qu'il prononcera le 30 janvier prochain. Mais dans les faits, c'est aussi la réunion de deux rivaux.

Les deux hommes semblent voués à s’affronter un jour pour le sommet du pouvoir

C'est la rencontre entre deux adversaires de toujours qui n'attendent qu'une seule chose : s'affronter politiquement. S'ils construisent des carrières parallèles, sur le reste, tous les opposent.

Le premier passé par l'École alsacienne et Sciences-Po s'inscrit dans la filiation d'Emmanuel Macron. Le second a grandi dans un HLM de Seine-Saint-Denis. Il est l'héritier choisi par Marine Le Pen pour lui succéder un jour.

De jeunes loups qui se surveillent et se comparent depuis leur entrée précoce en politique, mais s'estiment et s'apprécient en privé selon leur entourage respectif. Comme Gabriel Attal, Jordan Bardella est jeune. Preuve, selon lui, qu'il peut dès à présent prétendre à de hautes responsabilités.

Un duel en vue des Européennes

Réunis ce vendredi à Matignon, tous deux doivent échanger leurs points de vue sur le cap du nouveau Premier ministre. Un entretien comme une confrontation entre le chef du gouvernement et le président du Rassemblement national, impatient de se lancer sur le ring des Européennes. Le début d'une longue série d'élections qui devraient les opposer dans les années à venir.