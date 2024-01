En déplacement dans le Pas-de-Calais, Gabriel Attal endosse déjà son costume de Premier ministre

Il n'aura pas trainé pour effectuer son premier déplacement dans la peau de Premier ministre. Fraîchement nommé ce mardi midi par Emmanuel Macron, Gabriel Attal s'est rendu dans l'après-midi auprès des sinistrés frappés par les inondations dans le Pas-de-Calais. À Clairmarais, près de Saint-Omer, les habitants, qui pansent encore les plaies causées par la montée des eaux, attendent déjà beaucoup du nouveau locataire de Matignon.

"Vous êtes l'incarnation de cette France qui travaille"

Gabriel Attal a ainsi brièvement échangé avec la gérante d'un bureau de tabac. "Courage à vous, on est avec vous. Et je vais suivre évidemment tout cela de très près. Mais ne vous démoralisez pas. Vous êtes l'incarnation de cette France qui travaille, laborieuse, qui se lève tôt le matin pour accueillir des clients et faire vivre tout un village. Vous ne baisserez pas les bras, ça se sent. Vous retrouverez vos clients et je viendrai boire un café avec vous", lui a adressé le nouveau Premier ministre.

Gabriel Attal a ensuite présidé une réunion avec des élus, promettant notamment d'accélérer les procédures. C'est donc pour montrer la pleine mobilisation de l'État qu'il s'est déplacé dans le Pas-de-Calais, afin d'afficher, au plus vite, cette solidarité, alors même qu'il n'a bénéficié que de quelques minutes, ce mardi après-midi, pour s'installer à Matignon après la passation des pouvoirs. Le signal politique que désirait envoyer Gabriel Attal ce mardi soir était donc clair : accélérer l'action de l'État en se rendant, à peine nommé, au plus près des Français qui font face à des épreuves.