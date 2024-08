Futur Premier ministre : Macron écarte l'option d'un gouvernement de gauche et lancera mardi de nouvelles consultations

Emmanuel Macron a exclu lundi, à l'issue d'une série de consultations avec les partis politiques, l'option d'un gouvernement "sur la base du seul programme et des seuls partis" du Nouveau Front populaire au nom de la "stabilité institutionnelle", selon un communiqué de l'Elysée.

Un tel exécutif "serait immédiatement censuré par l'ensemble des autres groupes représentés à l'Assemblée nationale" et "la stabilité institutionnelle de notre pays impose donc de ne pas retenir cette option", écrit la présidence. Le chef de l'Etat "appelle l'ensemble des responsables politiques à se hisser à la hauteur du moment en faisant preuve d'esprit de responsabilité", et exhorte particulièrement les socialistes, les communistes et les écologistes à "coopérer avec les autres forces politiques".

"Ma responsabilité est que le pays ne soit ni bloqué, ni affaibli"

Emmanuel Macron lancera mardi "un nouveau cycle de consultations" pour trouver un Premier ministre, avec les responsables des partis et "des personnalités se distinguant par l'expérience du service de l'État et de la République", a indiqué l'Élysée dans un communiqué lundi.

Alors qu'une première série de consultations n'a pas permis de trouver un nom pour remplacer Gabriel Attal, "ma responsabilité est que le pays ne soit ni bloqué, ni affaibli", assure le chef de l'Etat, qui estime que "les partis politiques de gouvernement ne doivent pas oublier les circonstances exceptionnelles d'élection de leurs députés au second tour des législatives".