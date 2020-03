Frédérique Vidal : "Nous mettons en place les conditions pour que les concours aient lieu"

INTERVIEW

Les écoles, lycées et universités fermés, tout le système éducatif est à l'arrêt à cause de l'épidémie de coronavirus. La fermeture ne doit pour l'instant durer que quinze jours, mais élèves, parents et étudiants demeurent dans l'incertitude. La ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Frédérique Vidal, a tenté de répondre à certaines interrogations sur Europe 1. "Nous mettons en place les conditions matérielles pour que les concours puissent avoir lieu", a-t-elle assuré.

"On espère qu'il n'y aura pas de modification pour le BAC"

De nombreux examens, du BAC aux partiels en passant par les concours des grandes écoles, doivent se tenir en fin d'année scolaire. La fermeture décrétée actuellement ne courant que pour deux semaines, la ministre a affirmé que rien ne s'opposait à leur tenue. Pour le moment, seules des mesures de précaution sanitaire basiques sont envisagées, comme l'instauration d'une "distance entre les élèves". "En ce qui concerne le BAC, on espère que ce sera après la crise épidémique, il n’y a pas de modification prévue actuellement."

Une réunion à venir avec les responsables

Des ajustements doivent néanmoins s'opérer dès maintenant, notamment pour le cursus universitaire. Pour les années universitaires validées par un stage, par exemple, Frédérique Vidal a déclaré qu'elle travaillait pour "modifier le contrôle des connaissances" et faire en sorte qu'un diplôme puisse être délivré "même si le stage prévu initialement n'a pas pu avoir lieu". Une réunion avec les responsables des différents secteurs de l'éducation doit néanmoins se tenir "en début de semaine". "D'ici la fin de la semaine, des choses seront décidées", a-t-elle conclu.