Fonctionnaires: le vote de gauche a «sensiblement diminué», notamment au profit du RN

La fin de la gauche d'Etat : aux élections européennes comme aux législatives, le vote des fonctionnaires s'est déporté vers le centre et la droite, au profit notamment du Rassemblement national (RN), selon une étude publiée lundi.

"La caractéristique sociopolitique des fonctionnaires en France, la plus ancienne et la plus partagée dans l'opinion, est son ancrage à gauche (...) historiquement avéré par de nombreux travaux", souligne l'auteur de l'étude Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS. Mais "sur le long terme, et malgré des soubresauts conjoncturels, le vote de gauche a sensiblement diminué au profit du centre et de la droite" et le vote d'extrême droite "n'a cessé de s'affirmer", insiste-t-il.

En témoigne le résultat "historique" du RN au second tour des élections législatives: 36% des votes chez les fonctionnaires d'Etat, 39% chez les agents des collectivités et même 41% dans les hôpitaux.

Progression du vote LR chez les fonctionnaires

Aux élections européennes du 9 juin, les partis de gauche avaient recueilli 37% des suffrages des agents publics, contre 40% pour les droites (dont 33% pour la seule extrême droite), constate le chercheur en exploitant les enquêtes électorales du Cevipof, le centre de recherche politique de Sciences Po Paris.

Enfin, au premier tour des législatives, de 30% (fonctionnaires hospitaliers) à 34% (fonctionnaires territoriaux) des agents publics ont privilégié un parti de gauche. Alors que la liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann avait aspiré les suffrages d'ex-électeurs macronistes ou de la gauche radicale aux européennes, aux législatives, "l'alignement des gauches sur le leadership de La France insoumise au sein du Nouveau Front populaire a pu rebuter un électorat social-démocrate préférant voter pour des candidats macronistes", analyse Luc Rouban.

"On remarque notamment que les enseignants, qui avaient voté aux européennes à 51% pour des listes de gauche ou écologistes, ne votent plus au premier tour des législatives qu'à 44% pour des candidats de gauche alors que la proportion de ceux qui préfèrent le macronisme est passée dans le même temps de 17% à 26%", détaille le chercheur.

Le premier tour des législatives a également été marqué par la progression du vote LR chez les fonctionnaires par rapport aux Européennes et la stabilité des suffrages en faveur de l'extrême droite (RN, RN allié à LR et Reconquête).

"L'importance du vote RN comme de l'ensemble des votes de droite parmi les fonctionnaires signifie que la gauche d'État (...) a largement disparu, y compris au sein du monde enseignant. La demande d'autorité a progressé" chez les agents publics, "bien moins rétifs qu'autrefois" à l'égard du secteur privé, conclut Luc Rouban.