Financement de l'eau : la ministre de l'Ecologie souhaite rouvrir les discussions avec le monde agricole

Agnès Pannier-Runacher a indiqué jeudi vouloir "réengager" la discussion avec le monde agricole sur la question du financement de l'eau, devant les acteurs de la ressource réunis près de Rennes. La ministre de la Transition écologique a aussi mentionné les industriels de l'agro-alimentaire.

La ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher a indiqué jeudi vouloir "réengager" la discussion avec le monde agricole sur la question du financement de l'eau, devant les acteurs de la ressource réunis près de Rennes. "J'ai évidemment l'intention de poursuivre le travail engagé autour du plan eau et c'est pour ça que nous allons réengager les discussions avec le monde agricole sur la question du financement", a déclaré la ministre présente au Carrefour des gestions locales de l'eau.

47 millions d'euros supplémentaires

Elle a aussi mentionné les industriels de l'agro-alimentaire. Fin 2023, la FNSEA, premier syndicat agricole, et son allié Jeunes Agriculteurs (JA) avaient crié "victoire", après avoir obtenu, lors d'une rencontre avec la Première ministre Elisabeth Borne le renoncement du gouvernement à augmenter la redevance pour pollution diffuse (RPD), perçue sur les ventes de pesticides, ainsi que celle pour prélèvement sur la ressource en eau pour l'irrigation dans le projet de loi de finances 2024.

Ces dispositions devaient permettre de lever respectivement 37 millions et 10 millions d'euros supplémentaires pour abonder notamment les financements des agences de l'eau, qui participent à la gestion de la qualité et de la quantité d'eau sur un territoire.

"On est en train de travailler à des mesure"

Interrogé sur une éventuelle remise en cause de l'abandon de ces taxes, le cabinet de la ministre a indiqué à l'AFP qu'il s'agissait de "rouvrir la discussion", dans le cadre de la Conférence nationale sur l'eau, évoquée par le Premier ministre François Bayrou, lors de son discours de politique générale. Une réouverture de ce dossier était "prévue", lors de la "suspension de la mesure fin 2023 par Elisabeth Borne", a-t-on ajouté de même source.

"On est en train de travailler à des mesures pour faire en sorte que la transition se fasse en bon ordre et qu'elle soit soutenable pour les acteurs". Mais ça pose la question du prix de l'eau et du vrai prix de l'eau", a-t-elle déclaré.

"Nous sommes des gens responsables", a aussi souligné la ministre, semblant ainsi vouloir rassurer les contributeurs.