Fin de vie : «Ce texte est mal ficelé, imprécis», fustige l'ex-ministre de la Santé, François Braun

Invité d'Europe 1 Matin Week-end, François Braun, médecin urgentiste et ex-ministre de la Santé, a donné son avis sur le texte de projet de loi sur la fin de vie qui a été étudié en commission à l'Assemblée nationale cette semaine. Pour lui, il est "mal ficelé", "imprécis" et ne contente pas les soignants.

Son avis est sans appel. Ce mercredi, le débat sur la fin de vie est revenu à l’Assemblée nationale avec deux textes étudiés en commission : un sur les soins palliatifs, et l’autre sur l’aide à mourir. Et c'est sur ce dernier que se concentrent les critiques de François Braun. Invité d'Europe 1 Matin Week-end, le médecin urgentiste et ex-ministre de la Santé fustige un texte "mal ficelé sur plein de points" et "imprécis".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une majorité des soignants "ne veut pas ne veut pas être partie prenante"

De plus, "dans sa rédaction actuelle, il impose à un médecin ou un soignant, si jamais le choix était fait d'aller vers une euthanasie ou un suicide assisté, de faire ce geste, ce qui est complètement contre-intuitif et paradoxal pour des gens qui dédient leur vie aux soins". Une des raisons pour lesquelles, selon François Braun "l'immense majorité des soignants ne veut pas être partie prenante directe de ce texte".

Par ailleurs, l'ancien locataire de la rue de Ségur entre 2022 et 2023 avance qu'il ne s'agit pas "d'un texte de santé, mais d'un sujet de société [...] qui interroge notre société et son rapport à la mort". À ce titre, François Braun avance qu'"il est important d'avoir ce débat de société qui, contrairement à ce qu'on nous dit, n'a pas eu lieu et n'aura pas lieu à l'hémicycle".