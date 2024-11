«Ferme ta gueule, on va s'occuper de toi» : le député LFI Thomas Portes s'en prend à un collègue RN à l'Assemblée

Les esprits se sont considérablement échauffés mercredi à l'Assemblée nationale. Tout est parti d'une prise de parole de la députée La France insoumise Nathalie Oziol sur le conflit au Proche-Orient. L'élue de l'Hérault a souhaité interpeller ses collègues sur l’interdiction de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) votée par la Knesset, le Parlement israélien.

C'est alors que la fièvre s'est emparée de l'hémicycle. "La France ne peut tolérer que soit ainsi piétiné le droit international ! Je ne suis pas sûr qu’on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie", s'est agacée Nathalie Oziol, déclenchant de vives réactions à droite". Le député Rassemblement national Julien Odoul s'en prend alors à ses homologues insoumis qu'il accuse d'être "main dans la main avec le Hamas". Laurent Jacobelli et Philippe Lottiaux appuient : "Ce sont vos amis, les terroristes !", lance le second.

"Le vrai visage de l'extrême gauche"

En réponse, le député LFI Thomas Portes sort de ses gonds et brandit une menace. "Ferme ta gueule toi ! On va s'occuper de toi", vocifère-t-il en direction de l'élu RN. "On va s’expliquer dehors, tu vas voir. On va aller dehors ; on va s’occuper de toi", poursuit-il à la suite d'invectives lancées de part et d'autre. Pendant ce temps, Nathalie Oziol poursuit son plaidoyer. "Ce qui se passe au Proche-Orient, c’est la colonisation, un génocide et la généralisation du conflit au Liban ! [...] On parle de plus de 43.000 morts et plus de 100.000 blessés à Gaza", déclare-t-elle. "Ce sont les statistiques de vos amis du Hamas !", lui répond Philippe Lottiaux, avant de recevoir un nouveau "Ferme ta gueule !" de la part de Thomas Portes.

Invité ce vendredi matin d'Europe 1 et CNews, Sébastien Chenu, député du Nord et vice-président du RN, a pointé du doigt "le vrai visage de l'extrême gauche" et craint une absence de sanctions en raison de la composition du bureau de l'Assemblée nationale, majoritairement à gauche. "Ils savent qu'ils ont du pouvoir, alors ils déroulent une certaine forme de violence, d'impunité", poursuit-il.

Appel au boycott du match France-Israël

De son côté, Thomas Portes n'en est pas à son coup d'essai. L'année dernière, alors que le débat autour de la réforme des retraites faisait rage, il s'était affiché avec le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail, Olivier Dussopt. L'été dernier, il a également fait partie de ceux qui s'opposaient à la présence d'athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Paris-2024. Ce jeudi, l'élu LFI appelait à boycotter le match de football France-Israël qui doit se tenir jeudi 14 novembre, dans le cadre de la Ligue des nations.