JO Paris-2024 : les propos de Thomas Portes sur les athlètes israéliens font bondir une partie de la gauche

Alors que s'ouvrent ce vendredi les Jeux olympiques de Paris-2024, avec de premières épreuves dès mercredi et notamment un match de football entre le Mali et Israël, le député insoumis Thomas Portes a déclenché une polémique. Selon lui, les athlètes israéliens ne sont "pas les bienvenus" dans la capitale pour prendre part à l'évènement.

Invité de La Grande interview ce lundi sur Europe 1 et CNews, Manuel Bompard, coordinateur de LFI, a apporté son soutien au parlementaire. "Un événement comme celui des Jeux Olympiques permet d'utiliser en quelque sorte un moyen de pression diplomatique à l'égard d'un gouvernement qui mène, il me semble quand même important de le rappeler, à l'égard de la population palestinienne, des actions qui sont des actions inacceptables et, encore une fois, qui ont été pointées du doigt par les instances internationales".

"Irresponsable et indigne"

Une position qui demeure toutefois vivement critiquée par le reste de la gauche. "C'est irresponsable et indigne", répond par exemple Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, rejointe par Julien Dray selon qui "Thomas Portes est un incendiaire qui attise la haine contre les juifs".

La question de l'antisémitisme constituant toujours le point de blocage entre La France insoumise et ses partenaires, un écologiste rappelle à l'ordre Thomas Portes. "Le Nouveau Front populaire doit lutter contre l'antisémitisme et stopper la brutalisation des débats". Une ligne de conduite respectée par la France insoumise le temps de la campagne électorale, mais qui s'effrite depuis que ses députés ont été élus.