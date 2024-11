«Ce sont des menteurs» : Sébastien Chenu accable la gauche après le rejet de l'abrogation de la réforme des retraites proposée par le RN

Argument de campagne du NFP comme du Rassemblement national, l'abrogation de la réforme des retraites ne met toujours pas l'opposition d'accord. Ce jeudi, le texte proposé par le parti de Marine Le Pen à l'Assemblée visant à "restaurer un système de retraite plus juste", qui devait notamment annuler le repoussement de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, a n'a pas été voté par les députés.

Une gauche hypocrite ?

Invité ce vendredi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, le vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu, ne cache pas sa colère : "Jeudi, c'était notre niche parlementaire, ce moment dans l'année où les groupes politiques peuvent choisir leur ordre du jour. Donc, hier, le RN a proposé des textes et le premier d'entre eux, c'était l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Et même si ça n'a pas été voté hier, ça dit ce que sont les uns et les autres. Ça met chacun face à ses responsabilités", assure-t-il au micro de Florian Tardif.

"LFI, le PS, les écolos, les communistes... ont tapé sur des casseroles pendant des années contre cette réforme des retraites, ils se sont fait élire en disant dans leur programme qu'elle sera abrogée. Et pourtant, ils n'ont pas voté cette abrogation de la réforme des retraites", ce jeudi s'agace le député du Nord.

Le Rassemblement national déterminé à faire abroger la réforme

"Donc, ça met chacun devant ses responsabilités. Ce sont des tartufes, ce sont surtout des menteurs. Ils mentent à leurs électeurs. Ils se sont fait élire en disant 'On abrogera la réforme des retraites. Et lorsqu'on leur amène sur un plateau, parce que c'est le Rassemblement national, ils considèrent que ça peut attendre, que les Français peuvent attendre. Bien, nous nous disons non, les Français ne peuvent pas attendre", conclut-il.

Malgré cet échec, le Rassemblement national compte bien poursuivre sa politique contre le report de l'âge de départ à la retraite, et a déjà annoncé vouloir soutenir la future proposition d'abrogation de la réforme présentée par la NFP fin novembre.