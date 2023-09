Femme rouée de coups à Nice : «L'immigration est une cause de la délinquance», affirme Sébastien Chenu

À Nice, effroi et stupeur après l'agression d'une femme, âgée de 53 ans, en pleine rue dans la nuit de lundi à mardi. Frappée avec acharnement pendant de longues minutes, son agresseur a fini par lui sauter sur la tête à pieds joints à plusieurs reprises, la laissant pour morte. L'auteur des faits, un individu de nationalité angolaise, a pris la fuite avant d'être interpellé par des agents de la BAC niçoise. La victime a été prise en charge avec un pronostic vital très engagé.

"Tout le monde fait le lien entre immigration et insécurité"

Éric Ciotti, président des Républicains et député de la première circonscription des Alpes-Maritimes depuis 2007, a dénoncé une insécurité grandissante. Invité de la Grande interview d'Europe 1-CNews mercredi, le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu a dénoncé le manque de courage politique depuis de nombreuses années. "On a des hommes politiques, des ministres de l'Intérieur qui se succèdent, et Gérald Darmanin ressemble aux autres, [des hommes] qui font beaucoup de constats, qui essayent de mettre quelques rustines, mais qui ne traitent jamais les causes", a-t-il déclaré.

"Or, vous pouvez traiter les conséquences, essayer de vider l'océan avec une petite cuillère, si vous ne traitez pas les causes et en l'occurrence l'immigration - qui est une cause de la délinquance - [vous êtes amenés] à mettre uniquement des rustines et à voir les choses recommencer éternellement", a poursuivi le député RN du Nord au micro d'Europe 1-CNews.

D'après Sébastien Chenu, le lien entre immigration et délinquance est évident. "Aujourd'hui, tout le monde fait le lien entre immigration et insécurité ! Ce lien existe ", a-t-il tranché avant d'ajouter qu'il suffit de regarder le nombre de personnes étrangères dans les émeutes à Marseille en juillet dernier.

Il faut "demander aux Français ce qu'ils souhaitent en matière de politique migratoire"

L'exécutif est-il impuissant face à de tels faits divers ? Pour le vice-président de l'Assemblée nationale, il est nécessaire de s'attaquer aux causes, donc à l'immigration. [Il faut] "demander aux Français ce qu'ils souhaitent en matière de politique migratoire, s'ils veulent plus d'entrée, moins d'entrée, s'ils veulent l'expulsion des étrangers délinquants, s'ils veulent qu'on régularise les étrangers", a-t-il énuméré.

Pour Sébastien Chenu, le ministre de l'Intérieur est en échec sur de nombreux sujets comme les OQTF (obligation de quitter le territoire français) ou la lutte contre la drogue. "Il parle beaucoup, mais il n'agit pas", a-t-il conclu.