Fausses accusations contre Garrido et Corbière : l'ex-président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde mis en examen

L'ex-président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde a été mis en examen le 8 octobre dans l'enquête sur un article du Point en 2022 accusant indûment l'ancienne députée LFI Raquel Garrido et le député Alexis Corbière (ex-Insoumis), ont indiqué vendredi des sources proches du dossier et le parquet de Paris.

Un policier détaché à la mairie de Drancy (Seine-Saint-Denis), Anouar Bouhadjela, aussi appelé Noam Anouar, a également été mis en examen le 10 octobre. Les deux hommes sont poursuivis pour "escroquerie en bande organisée et recel de biens provenant d'un vol", a précisé le parquet. "Ils ont été laissés en liberté sans mesures de sûreté", a-t-il ajouté.

Un article du Point à l'origine de l'affaire

"D'une certaine façon, je m'en réjouis parce que ça m'a permis enfin d'avoir accès au dossier", a réagi auprès de l'AFP Jean-Christophe Lagarde, 57 ans. L'affaire avait démarré en juin 2022, juste après le second tour des élections législatives, avec la publication sur le site internet du Point d'un article du journaliste Aziz Zemouri accusant indûment le couple d'avoir exploité une femme de ménage sans papiers. Raquel Garrido et Alexis Corbière avaient démenti ces accusations et porté plainte.

"L'auteur des faits à cinq reprises (...) a dit, affirmé et réaffirmé qu'il avait fait ça de sa propre initiative, que je n'ai jamais rien demandé", a assuré Jean-Christophe Lagarde, faisant référence à son ancien chauffeur, Rudy Succar. Présenté par une source proche du dossier comme "une sorte d'homme de main" de l'ancien maire, Rudy Succar est mis en examen depuis septembre 2022 dans cette affaire.

Il a reconnu devant les enquêteurs s'être fait passer pour la femme de ménage auprès du journaliste, assurant avoir "agi de sa propre initiative pour satisfaire son employeur" en "inventant cette histoire". L'article avait été retiré du site dès le lendemain et le Point avait admis dans une adresse aux lecteurs qu'il s'était "révélé faux" et "mensonger". Aziz Zemouri avait également déposé une plainte.

Un ancien élu déjà condamné

Le parquet avait ouvert une enquête préliminaire fin juin 2022 puis une information judiciaire en septembre de la même année. Jean-Christophe Lagarde, maire de Drancy de 2001 à 2017, avait été battu par Raquel Garrido après quatre mandats à la tête de la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis (2002-2022).

Il a été condamné en décembre 2022 à deux ans d'inéligibilité pour avoir fourni un emploi fictif à sa belle-mère. Il a démissionné de son mandat d'adjoint de Drancy, dirigée depuis 2017 par son épouse, Aude Lavail-Lagarde. Jean-Christophe Lagarde avait quitté en octobre 2022 la présidence de l'Union des démocrates et indépendants (UDI) qu'il occupait depuis 2014.