Expulsions par vols groupés ? «Il faut agir à la source et aux causes fondamentales de l'immigration», répond Agnès Pannier-Runacher

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a réutilisé le principe des vols groupés pour expulser les immigrés clandestins vers leur pays d'origine. Invitée du Grand Rendez-vous Europe 1/CNews/ Les Echos, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, estime qu'il faut "agir à la source de l'immigration". Pour elle, il y en a trois : "les guerres et les dictatures, c'est notre honneur d'accueillir des réfugiés qui demandent l'asile politique", le climat et l'économie. Pour cela, "il faut agir à la source, notamment dans nos budgets. Pour les réfugiés climatiques, si on n'agit pas contre le dérèglement climatique, on va mettre des millions de personnes sur les routes".

Quant à l'utilisation de la pratique des vols groupés, la Ministre affirme ne pas "partager cette vision" : "Je souhaite qu'on ne soit pas être dans la distraction, mais qu'on s'intéresse aux causes fondamentales de l'immigration".