Expulsion de l’imam Iquioussen : «Darmanin démontre toute son impuissance», dénonce Pradié

Aurélien Pradié dénonce l'incompétence de Gérald Darmanin. Invité au micro de Lionel Gougelot ce mardi matin sur Europe 1, le secrétaire général des Républicains a réagi à l'affaire de l’imam Hassan Iquioussen. Gérald Darmanin avait annoncé l’expulsion prochaine de ce prédicateur né en France mais de nationalité marocaine. Il est accusé par les autorités françaises d’avoir tenu des propos antisémites, homophobes et "anti-femmes" lors de prêches ou de conférences, tenus il y a près de vingt ans pour certains. Mais, le tribunal administratif a décidé de suspendre son expulsion.

"De grandes paroles et de très faibles actes"

Pour Aurélien Pradié, Gérald Darmanin "s'est pris les pieds dans le tapis" avec cette affaire. "Il démontre toute son impuissance depuis des années", l'accuse-t-il. "Et au fond, je faisais partie de ceux qui disaient que Gérald Darmanin avait de grandes paroles et de très faibles actes", souligne-t-il.

"Notre République est désarmée pour maintenir sa sécurité"

Au-delà du cas de Gérald Darmanin, le secrétaire général des Républicains estime que la "question est plus profonde aujourd'hui". "Notre République, notre nation est désarmée pour maintenir sa sécurité", assure-t-il. Et il pointe du doigt la place "trop importante" des juges. "La réalité, c'est que nous l'avons confiée à des juges qui aujourd'hui ont pris une ampleur trop importante dans notre pays", déplore Aurélien Pradié sur Europe 1. Le député LR prône la réorganisation du système avec la création d'une "Cour de sûreté de la République dont la mission sera de traiter en urgence des décisions d'expulsion de celles et ceux qui menacent la sécurité sur notre territoire".