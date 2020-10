ÉVÉNEMENT - Interview d'Emmanuel Macron : suivez notre édition spéciale de 20h à 22h

ÉVÉNEMENT

Des mesures contraignantes pour endiguer la deuxième vague de la pandémie coronavirus, mais lesquelles ? Emmanuel Macron, interviewé ce mercredi soir dès 19h55 par Anne-Sophie Lapix et Gilles Bouleau, devrait annoncer de nouvelles mesures restrictives. Selon plusieurs sources gouvernementales, le chef de l'État devrait notamment annoncer un couvre-feu à Paris et à Lille à partir de 20 heures. "Il faut taper fort" affirme l’entourage du président, alors que les services de réanimation commencent à saturer à nouveau.

La France n'est pas le seul pays touché par un fort rebond de l'épidémie de coronavirus depuis plusieurs semaines. Ailleurs en Europe, les restrictions se multiplient pour ne pas vivre un automne meurtrier, dans un continent où 240.000 personnes ont succombé au virus depuis février.