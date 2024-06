Cyril Hanouna - Législatives : Jordan Bardella «ne répond toujours pas à mes appels», indique Éric Zemmour

"La trahison est derrière moi". Invité pour la première de l'émission On marche sur la tête, présentée par Cyril Hanouna, Eric Zemmour veut tourner la page du divorce avec Marion Maréchal. Alors que le président de Reconquête! avait désigné la nièce de Marine Le Pen pour conduire la liste de son parti pour les Européennes, cette dernière a finalement appelé à voter pour les candidats soutenus par le RN et Eric Ciotti lors des élections législatives. Auparavant, Jordan Bardella, le patron du RN, avait annoncé qu'aucune union ne serait possible entre son parti et Reconquête!.

Sur Europe 1 ce lundi, Eric Zemmour assure ne pas avoir de nouvelles du président du parti à la flamme. "Il ne me répond toujours pas. On a essayé jusqu'au bout, ils ne veulent pas de nous dans cette coalition, tant pis, on fera campagne", a-t-il déclaré. Et de préciser toutefois : "Lorsqu'il y aura un danger de gauche, nous ne mettrons pas de candidat en face".