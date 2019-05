Européennes : comment imprimer son bulletin de vote chez soi ?

Dimanche, 34 listes se présentent en France pour les élections européennes. Mais les bureaux de vote ne devraient pas aligner 34 bulletins de vote, et pour cause : l'impression desdits bulletins est à la charge des partis qui se présentent, tout comme les affiches électorales. Un coût difficile, voire impossible à supporter pour les petites formations. D'autant que les frais de campagne ne sont remboursés par l'État que si la barre des 3% est franchie. Plusieurs partis encouragent donc leurs électeurs à… venir avec leur propre bulletin, imprimé par leurs soins.

Télécharger le bulletin sur Internet

Mais attention, les règles sont très strictes. Les bulletins sont à retrouver sur Internet, généralement sur le site des formations, aisément téléchargeables. Pour les listes qui n'auraient pas de site Internet, des liens sont souvent disponibles sur leur page Facebook. Aucun ajout ne peut être fait, sous peine de voir le vote invalidé. Chaque président de vote disposera d'un modèle du bulletin validé afin de vérifier la conformité de ceux qui seront dépouillés.

Choisir le bon papier, le bon format

Impossible aussi de jouer avec le format ou la couleur. Les bulletins doivent être impérativement imprimés sur un format A4 paysage, en noir et blanc ou d'une seule couleur, correspondant à celle choisie par la liste candidate. Dernier détail, et non des moindres : il faut choisir un papier 70g/m2.

Enfin, inutile de penser aider les autres sympathisants de la même liste en imprimant une pile de bulletins pour éviter cette fastidieuse tâche d'impression à des électeurs moins prévoyant. Cette pratique est interdite à toute personne n'étant pas un représentant mandaté de la liste candidate.