Européennes : à Boulogne-Billancourt, Attal et Hayer mettent en garde contre un «vote défouloir»

Gabriel Attal et Valérie Hayer, tête de liste du camp Macron pour les élections européennes, ont appelé au "sursaut" à douze jours du scrutin, mettant en garde contre la tentation d'un "vote défouloir", lundi à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. "Nous avons besoin d'un sursaut" pour "éviter que la France, pays fondateur de l'Europe, n'envoie le premier contingent de députés d'extrême droite à Bruxelles", a lancé le Premier ministre devant quelque 300 personnes réunies au Théâtre de l'Ouest parisien.

"Certains bulletins de vote reviennent à appuyer sur la gâchette"

"L'Europe est mortelle", a dit Gabriel Attal, reprenant la formule d'Emmanuel Macron. "Et certains bulletins de vote reviennent à appuyer sur la gâchette". Il a par ailleurs mis en garde les électeurs contre la tentation d'un "vote sans conséquence ou d'un vote défouloir", alors que la liste présidentielle est en difficulté dans les sondages, nettement distancée par le Rassemblement national et talonnée par la liste PS-Place Publique de Raphaël Glucksmann. "Les socialistes et La France insoumise, c'est du pareil au même", a-t-il affirmé, dénonçant le "spectacle navrant" mardi à l'Assemblée nationale avec l'exclusion du député LFI Sébastien Delogu.

"J'en appelle aux sociaux-démocrates sincères, à ceux qui sont attachés à la République et à l'Europe, à nous rejoindre et à rejoindre Valérie Hayer", a ajouté Gabriel Attal. Le chef du gouvernement en appelle également "à nos retraités qui aspirent à la stabilité, qui auraient tout à perdre pour leur épargne, pour l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants, d'une crise financière et des institutions européennes". De son côté, Valérie Hayer a consacré son intervention à la cause de l'égalité entre les femmes et les hommes.

"L'Europe, c'est aussi une histoire de femmes", a expliqué la tête de liste, citant les grandes figures féminines européennes et égrenant les mesures de son programme : inscription de l'IVG dans la Charte européenne des droits fondamentaux, remboursement systématique de l'avortement. Mais également un "grand plan pour l'Europe de la santé", baptisé "plan Marie-Curie", "pour investir dans des vaccins et des traitements innovants contre le cancer, notamment le cancer du sein, contre Alzheimer ou encore la maladie de Charcot".

"À l'heure où certains avancent masqués, ou pas, contre le droit des femmes, je vous le dis : pour nous, mesdames, pour nos grand-mères, pour nos mères, pour vos femmes, pour vos sœurs, pour vos filles, notre responsabilité est immense", a-t-elle conclu. Parmi les intervenants, Hervé Marseille, président du parti centriste UDI, a évoqué l'"après-élections européennes" : "En 2027, pardon, on sait qui est au deuxième tour. Et la question, c'est de savoir qui sera en face. (...) Rassemblés, on sera encore plus forts".