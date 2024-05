Élections européennes : Valérie Hayer présente son programme et tente de se relancer avec un meeting

Le camp présidentiel met un coup d'accélérateur. Après avoir dévoilé la liste de ses 30 colistiers samedi, la candidate de la majorité, Valérie Hayer, a présenté son programme ce lundi matin. Elle espère toujours faire mentir les sondages qui la créditent de près de 17% des intentions de vote pour tenter de combler son retard. Pour ce faire, la candidate de la majorité recentre son programme sur l'Europe, alors que sa campagne est dominée par les questions nationales.

"Nous bâtissons avec ces propositions programmatiques les conditions pour créer demain une Europe puissante. Puissante d'abord pour se défendre et pour mieux lutter contre tous ceux qui la menacent. Puissante aussi pour bâtir notre prospérité de demain. On a beaucoup réglementé et il fallait réglementer sur le mandat qui vient de se terminer. Je pense à la régulation des géants du numérique, au Pacte vert notamment. Mais il faut qu'on investisse !", a déclaré Valérie Hayer.

Une candidate soutenue par le Président

48 propositions au total, dont deux mesures phares justement centrées sur l'investissement, la création d'un fonds pour soutenir l'industrie européenne de la défense et un autre plan de 1.000 milliards d'euros pour l'écologie, l'énergie, le numérique et la santé. Une grande partie de ce programme est en réalité la déclinaison d'idées déjà portées par Emmanuel Macron. Le Président s'affiche d'ailleurs avec Valérie Heyer sur la photo figurant sur les 6 millions d'exemplaires du programme qui vont être envoyés aux Français et tractés par les militants. Emmanuel Macron devrait même s'impliquer davantage dans la campagne dans les prochains jours.

"Depuis le premier jour, il parle d'Europe. Il a dit effectivement et j'en suis très heureuse, qu'il souhaitait s'impliquer dans cette campagne. Je lui laisserai le soin, évidemment de décider du moment et de la manière dont il s'impliquera", assure la candidate. Évoquée par certains, la participation du président au meeting de Valérie Hayer mardi soir à Paris n'est donc à ce stade pas confirmée.