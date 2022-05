Le président de Reconquête! et candidat aux élections législatives dans le Var, Éric Zemmour, est l'invité de Sonia Mabrouk lundi à 8h13 dans la matinale d'Europe 1. Le professeur répond à ses questions sur les incidents au Stade de France en marge de la finale de la Ligue des champions, sur la bataille entre son parti et le Rassemblement national en vue des législatives, et sur le gouvernement d'Élisabeth Borne.