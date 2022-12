Énergie : «Macron obéit à des intérêts étrangers qui pillent le pays», lance Dupont-Aignan

"Emmanuel Macron obéit à des intérêts étrangers et ne défend pas l’intérêt national. C'est une accusation grave, oui, que j'assume." Invité du Grand Rendez-vous ce dimanche sur Europe 1/CNews/Les Echos, le député de l'Essonne et président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan a été très incisif sur la politique énergétique du gouvernement d'Emmanuel Macron.

"C'est Alice aux pays des merveilles"

Selon l'homme politique, Emmanuel Macron est "complètement déconnecté" : "C'est Alice aux pays des merveilles, il vit sur un nuage ou il fait semblant". Alors que la situation est tendue en France et que les risques de coupure d'électricité cet hiver se précise, le député accuse Emmanuel Macron, responsable depuis sa décision de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim en 2020.

Le début de la "destruction" de la filière nucléaire au profit des énergies renouvelables qui sont en train "de tuer la France" : "Plus vous mettez des éoliennes qui ne tournent pas quand il n'y a pas de vent, plus vous êtes obligés d’importer du gaz pour compléter", s'explique-t-il. "Les énergies renouvelables sont une hérésie environnementale, puisqu’il faut compléter par du carbone, une hérésie financière et hérésie en terme d’efficacité énergétique."

"À la limite de la haute trahison"

La fermeture de la centrale alsacienne est une "erreur grave" selon l'ex-candidat à la présidentielle, "à la limite de la haute trahison" : "Olivier Marleix a fait une étude et on se demande si y’a pas des intérêts derrière, des intérêts allemands et américains." Pour Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron, aujourd'hui "obéit" à l'Allemagne. Le pays voisin "a toujours voulu détruire le nucléaire français, car c'était un avantage comparatif extraordinaire pour nos entreprises, c’était un outil de compétitivité, cela a offert un système social plus riche qu’en Allemagne". Des propos très accusateurs que le député martèle et répète sur Europe 1.

