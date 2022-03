Présidentielle : en visite à Pau, Emmanuel Macron face aux Français

Nouvelle séquence de questions/réponses pour le candidat Macron. Comme à Poissy la semaine dernière, le chef de l'État se déplace en terrain "ami". Pau est le fief de son fidèle lieutenant François Bayrou. Mais cette fois, l’exercice devrait être légèrement différent et un peu plus coriace pour Emmanuel Macron. Jusqu’aux alentours de 13h30, il va répondre aux questions de douze Français et lecteurs sélectionnées par la presse locale. Sud Ouest et La République des Pyrénées, deux journaux qui en moins de 24 heures ont reçu 240 questions sur un très grand nombre de thématiques.

Le journal aux commandes

Ce débat va prendre la forme d’un "face aux lecteurs" en public, qui réunit près de 1.000 inscrits. Les deux rédactions expliquent avoir accepté de mettre en place ce rendez-vous à plusieurs conditions : avoir la main sur le choix des lecteurs qui vont poser les questions, que le candidat et son équipe n’aient pas accès à ces questions à l’avance. Elles ont également obtenu la responsabilité d'orchestrer l’animation des échanges.

Emmanuel Macron aura donc l’occasion de revenir sur ses annonces formulées jeudi face à la presse. Une fois ce débat terminé. Le candidat enchaînera une rencontre sur le thème de la santé avec des représentants des professionnels du secteur. Mais celle-ci est organisée par son équipe de campagne.

Emmanuel Macron qui a redit encore hier son refus de débattre avec ses concurrents à la présidentielle veut continuer de jouer la carte du candidat qui va à la rencontre des Français.