Emmanuel Macron veut un renforcement du compte épargne temps

Lors de la présentation de son programme à Aubervilliers, Emmanuel Macron a dit vouloir ouvrir le compte épargne temps à tous les salariés et veut le rendre "portable" quand on passe d’une entreprise à l’autre. A l’heure actuelle, le compte épargne temps (CET) est inclus dans certains accords d’entreprises et permet aux salariés de stocker les congés payés, qu’ils n’ont pas pu poser. Ils peuvent alors les conserver pour les utiliser plus tard, ou bien, dans certaines entreprises, les transformer en rémunération immédiate ou différé.

Cependant, lorsqu’on change d’employeurs, il n’est pas toujours possible de transférer cette accumulation de congés dans son nouvel emploi. En effet toutes les entreprises n’ont pas mis en place ce dispositif et les congés ne sont pas systématiquement transférables d’un secteur à l’autre.

Monétiser les congés payés non-utilisés

La proposition d’Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, est donc de rendre le compte épargne temps "mobile", pour que les salariés puissent en bénéficier tout au long de sa vie professionnelle. Il veut aussi donner la possibilité aux salariés de monétiser ces congés non-utilisés de différentes manières : "pour devenir propriétaire par exemple".

Selon Benoit Serres, le président de l’association des DRH, cette mesure pourrait aussi aider à partir à la retraite, quelques mois plus tôt : "Le fait de le rendre portable, ça permet à des gens qui ont accumulé beaucoup de jour avec une longue carrière de consommer leur CET et partir à la retraite 6 mois plus tôt". Selon Emmanuel Macron, cet outil donne la possibilité d’avoir davantage de contrôle sur leur temps de travail tout au long de leur vie.