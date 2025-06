Retraites : Bayrou dresse la liste des «avancées» obtenues lors du conclave malgré l'absence d'accord

Un accord sur le front des retraites était espéré, il n'a finalement pas été annoncé. Le Premier ministre François Bayrou a livré ce jeudi le résultat de sa tentative de la dernière chance pour sauver la concertation entre partenaires sociaux. Lundi après une ultime séance de négociations pour aménager la loi Borne de 2023, patronat et syndicats n'avaient eu d'autre choix que d'acter leur échec et le PS avait annoncé le dépôt d'une motion de censure que le RN ne devrait pas voter, sauf improbable retournement de situation.

François Bayrou a néanmoins dressé une liste d'"avancées" obtenues lors de ce conclave, parmi lesquelles une non-remise en cause de l'âge de départ fixé par la loi de 2023, une meilleure prise en compte de la pénibilité du travail ou encore une amélioration de la pension des femmes ayant eu des enfants. Néanmoins, précise le locataire de Matignon, aucun accord n'a été conclu.

"Je n'imagine pas que le Parti (socialiste) de Jacques Delors et de Michel Rocard puisse considérer" que les compromis trouvés par les partenaires sociaux au terme du "conclave" sur les retraites soient "un objet de censure", a considéré François Bayrou.

Le PS a déposé mercredi après-midi une motion de censure, après l'annonce la veille que les discussions entre partenaires sociaux lors d'un conclave sur les retraites n'avaient pas abouti. "Ils avaient besoin de manifester un signe d'opposition pour des raisons internes", a estimé le Premier ministre, "mais je ne crois pas que sur le fond, le Parti socialiste avec son histoire, puisse être en désaccord avec cette méthode" de concertation entre syndicats de salariés et patronaux.

"Je suis absolument déterminer à ce qu'on respecte l'engagement d'équilibre financier en 2030", a martelé François Bayrou.

En plus des "avancées" obtenues lors du conclave précédemment listées, François Bayrou a annoncé qu'un compromis avait été trouvé à propos de l'âge de départ à la retraite à taux plein. Ce dernier sera diminué à 66,5 ans, au lieu de 67 ans actuellement.

Assurant que "sans accord, le gouvernement prendrait ses responsabilités", François Bayrou a indiqué que les "organisations" se remettront "au travail". Et le Premier ministre de faire preuve d'optimisme : "Le compromis est à portée et c'est ce que je souhaite". Si aucun compromis ne devait advenir, un projet sera "soumis au parlement à l'automne".

Après avoir listé les "avancées" obtenues lors du conclave avec les partenaires sociaux, François Bayrou a néanmoins indiqué qu'aucun accord écrit n'avait été trouvé à la sortie des différentes réunions.

François Bayrou liste les "avancées" réalisées lors du conclave

Le Premier ministre a listé les "avancées" conclues entre les partenaires sociaux lors du conclave :



1. "Tous les participants ont accepté le retour à l'équilibre".

2. "Tous les participants se sont accordés pour ne pas remettre en cause les conditions d'âge (de départ) fixées par la loi de 2023" (64 ans).

3. "Tous les participants se sont accordés pour améliorer les conditions des personnes, spécialement celles qui ont eu des carrières hâchées".

4. "Tous les participants se sont accordés pour améliorer sensiblement et immédiatement les retraites des femmes ayant eu des enfants". "Pour les femmes ayant eu un enfant, on gagne une année et pour celles ayant eu deux enfants ou plus, on gagne deux années", a ajouté Bayrou.

5. "Les partenaires sociaux ont accepté une meilleure prise en compte des trimestres liés à la maternité pour un départ anticipé au titre des carrières longues".

6. "Tous les participants se sont accordés pour que soit mieux prise en compte la pénibilité du travail".