EN DIRECT - Nouveau gouvernement : le PS prêt à négocier avec les macronistes et LR sur la base «de concessions réciproques»

Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure s'est dit prêt à discuter avec les macronistes et la droite sur la base "de concessions réciproques" en vue de la formation d'un nouveau gouvernement qui aurait un "contrat à durée déterminée".

Emmanuel Macron a annoncé la nomination d’un nouveau premier ministre "dans les prochains jours" et reçoit ce vendredi les dirigeants de son ancienne majorité, puis ceux du PS et du parti Les Républicains. Lors de son allocution radiotélévisée, le chef de l’État a dit souhaiter un "gouvernement d’intérêt général représentant toutes les forces politiques d’un arc de gouvernement qui puisse y participer ou, à tout le moins, qui s’engage à ne pas le censurer".

Alors qu'elle est tenue à l’écart des consultations de vendredi, Marine Tondelier, a estimé sur RMC qu’Emmanuel Macron avait "choisi avec qui" il dialoguait pour choisir son nouveau premier ministre, ajoutant que ce dernier n'avait "pas beaucoup de flèches dans son arc". La patronne des Écologistes regrette ne pas avoir été invitée à l'Élysée par Emmanuel Macron, contrairement au PS, car "la justice sociale et l'écologie", le président "ne veut pas en parler".

"Je défends deux choses avec mon mouvement des Ecologistes : l'écologie (...) et la justice sociale et donc ces deux sujets, il ne veut pas en parler", a déclaré Marine Tondelier, observant que "tous les partis qui mettent en première ligne la défense des classes populaires ont été écartés du rendez-vous". "Tout le monde cherche des solutions sauf lui", a soupiré la secrétaire nationale du parti écologiste, rappelant avoir demandé à être reçue la veille. "Il a forgé son propre arc républicain (mais) il n'a quand même pas beaucoup de flèches dans son arc", a-t-elle regretté puisque dans le Nouveau Front populaire, Communistes et Insoumis manquent également.

En outre, Marine Tondelier a rappelé avoir écrit mercredi "à tous les chefs de groupes parlementaires de la majorité et du front républicain". "Tout le monde m'a répondu sauf Gabriel Attal. Il regarde exclusivement à droite et à l'extrême droite", a-t-elle déploré, appelant au contraire à "changer de cap politiquement".

Olivier Faure a annoncé vouloir négocier avec les macronistes et les LR

Au micro de Franceinfo ce vendredi matin, le Premier secrétaire du PS Olivier Faure s'est dit prêt à discuter avec les macronistes et la droite sur la base "de concessions réciproques" en vue de la formation d'un nouveau gouvernement qui aurait un "contrat à durée déterminée".

Olivier Faure, qui sera reçu vendredi à midi à l'Elysée, a assuré qu'il était prêt à faire "des compromis sur tous les sujets", y compris les retraites, et souhaite qu'Emmanuel Macron désigne "un préfigurateur" qui organiserait cette négociation entre forces politiques avant de nommer un Premier ministre.

Raphaël Glucksmann se dit "prêt à participer à l’élaboration" d’un "contrat de non-censure ou de gouvernement"

L’eurodéputé Raphaël Glucksmann a indiqué sur RTL ce vendredi qu’il n’était "pas là pour faire acte de candidature". En revanche, il affirme vouloir "participer à l’élaboration d’[un] contrat", se disant "prêt à [s]’asseoir autour d’une table avec tous les gens qui sont certains qu’il ne faut pas laisser le Rassemblement national décider de la politique du pays". En outre, il juge nécessaire de "discuter avec les macronistes", et aussi, "avec toutes les forces qui acceptent de s’émanciper de la mainmise de [Marine] Le Pen".

Alors que la gauche a, jusqu'ici, peiné à s'accorder sur le même discours, "c'est le cas maintenant" déclare Raphaël Glucksmann, avec la volonté de "négocier un contrat, soit de non-censure, soit de gouvernement".