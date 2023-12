EN DIRECT - Emmanuel Macron : «Il y a un problème avec l'immigration mais on n'est pas dépassé par l'immigration»

Emmanuel Macron prend la parole. Ce mercredi soir, le chef de l'État accorde une interview sur France 5 dans l'émission C à vous, délocalisée, pour l'occasion, à l'Élysée. Un rendez-vous qui intervient alors que la majorité se trouve profondément divisée après l'adoption, mardi soir, du projet de loi immigration. Un texte durci par rapport à la volonté initiale de l'exécutif et voté par les députés du Rassemblement national, tandis que 59 élus du camp présidentiel ont voté contre ou se sont abstenus.

Un contexte politique délicat, renforcé par la démission mercredi d'Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, sur lequel Emmanuel Macron sera sans doute amené à s'exprimer. Mais au-delà du tumulte créé par l'adoption de la loi immigration, le chef de l'État évoque aussi de nombreux sujets. Il revient notamment sur les moments forts de l'année 2023 et abordera "les perspectives" de l'année 2024.

@EmmanuelMacron sera l’invité exceptionnel ce soir à 19h d’une émission spéciale de @cavousf5 depuis l’Elysée.



Au lendemain du vote sur le projet de loi immigration et après une année inédite, il reviendra sur les moments clés de 2023 et abordera les perspectives de 2024. pic.twitter.com/klgmgeY2KR — France TV Pro (@francetvpro) December 20, 2023

Les principales informations : Emmanuel Macron s'exprime ce mercredi soir dans l'émission C à vous sur France 5

Une prise de parole qui intervient au lendemain du vote de la loi immigration

L'adoption de ce texte, voté par les 88 députés du RN, a provoqué d'importantes turbulences dans les rangs de la majorité

Outre cette actualité politique brûlante, le chef de l'État devrait aborder un large panel de sujets

Le président interrogé sur la laïcité

Au cours de l'année 2023, Emmanuel Macron a été pointé du doigt pour avoir assisté à la messe donnée par le pape François au Stade Vélodrome de Marseille le 23 septembre dernier. D'aucuns y ont vu une atteinte au principe de laïcité. "La laïcité, c'est une loi qui est celle de croire ou de ne pas croire. Le président qui assiste à un office religieux, ce n'est pas une infraction à la laïcité. Si je participais à l'office, je marquerais une appartenance à une religion. Je ne l'ai jamais fait", a-t-il déclaré.

Il y a quelques semaines, c'est une cérémonie d'Hanouka à l'Élysée, lors de laquelle Emmanuel Macron était présent, qui a relancé le débat. "J'ai allumé la bougie du souvenir d'Auschwitz qui n'a aucun caractère religieux. Je considère que le président de la République est dans sa fonction. Il n'y a pas de sujet", s'est-il justifié.

Le chef de l'État évoque les questions d'éducation et son ministre Gabriel Attal

"Le champ qui est le sien est beaucoup moins législatif, on peut faire beaucoup de choses sans avoir besoin de faire une loi", a déclaré Emmanuel Macron, questionné sur l'action de Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Ce dernier a pris un certain nombre de dispositions depuis son arrivée Rue de Grenelle, mais sans passer par la loi. "Beaucoup de choses dans l’Éducation nationale n’ont pas besoin de loi. Parfois, c'est pratique", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron évoque son bilan de l'année 2023

"On a fait beaucoup de choses malgré une majorité relative, on a avancé. Il y a une France maintenant plus forte et plus en situation de se protéger et de se projeter. Je veux qu’on aborde de nouveaux grands sujets et de grands projets", a-t-il indiqué dans C à vous. Le chef de l'État souhaite d'ailleurs ouvrir l'année avec un "grand rendez-vous" fixé en janvier 2024.

"Un problème avec l'immigration" en France "mais on n'est pas dépassé par l'immigration"

"ll y a plus de pression migratoire sur notre pays aujourd'hui qu'il y a dix ans. Mais on n'est pas submergés, je n'ai jamais utilisé ces mots. On n’est pas dépassés par l’immigration. Mais ce serait faux de dire qu'on maîtrise tout, je considère qu'on doit améliorer les chose", a déclaré le chef de l'État.

"Je ne vais pas m'arrêter là", assure Macron

"Je n'ai pas fini le travail", a-t-il déclaré après avoir énuméré les raisons qui, selon lui, ont contribué à la progression des "extrêmes" dans les sondages. "Toutes les bonnes âmes qui me disent 'Ce n'est pas bien ce que vous faites', ce sont tous ceux qui ont gouverné le pays pendant 40 et qui ont fait quoi. Ont-ils réglé le chômage de masse ? Ont-ils réglé le problème de désindustrialisation ? D'intégration ? D'immigration et d'insécurité ? Non". Selon lui, fermer les yeux sur l'immigration clandestine signifie "faire le jeu du RN".

"Toutes les bonnes âmes qui m'expliquent : "c'est pas bien ce que vous faites", ce sont tous les gens qui ont gouverné le pays pendant 40 ans et qui ont fait quoi ? Je n'ai pas fini le travail et je ne compte pas m'arrêter !"@EmmanuelMacron dans #CàVouspic.twitter.com/mdhWmyIDlY — C à vous (@cavousf5) December 20, 2023

Emmanuel Macron parle d'une "défaite du Rassemblement national"

"Madame Le Pen était favorable à la suppression de l’aide médicale d’État. Dans ce texte, on la préserve", assure Emmanuel Macron. "J’assume totalement de dire que nos compatriotes attendaient cette loi et que si on veut que le RN n’arrive pas au pouvoir, il faut traiter des problèmes qui le nourrissent, dit-il.

"Une manœuvre de garçon de bain"

Interrogé sur les propos de Marine Le Pen qui se félicitait mardi soir d'une "victoire idéologique" en faveur du Rassemblement national, Emmanuel Macron a fustigé une "manœuvre de garçon de bain". "C'était une manœuvre grossière pour dire : 'C'était mon texte'. C'est faux". Et d'assurer, quelques instants plus tard, que les idées du RN "ne sont pas dans le texte". "Cette loi va nous permettre d'être plus efficace contre ce qui nourrit le RN", a-t-il ajouté.

"C'est une manœuvre de garçon de bain du Rassemblement national, une manœuvre grossière pour nous dire : "au fond c'était mon texte", mais c'est faux !"



Loi immigration : une "victoire idéologique" du RN ? @EmmanuelMacron dans #CàVouspic.twitter.com/SGLhFIAeii — C à vous (@cavousf5) December 20, 2023

"La caution demandée aux étudiants étrangers, ce n'est pas une bonne idée"

Cette disposition, intégrée dans la loi, oblige chaque étudiant extra-communautaire à verser une caution qui lui sera restituée lorsqu'il quittera le territoire français. Ce mercredi soir, Emmanuel Macron s'est dit défavorable à une telle mesure. "Je pense que nous avons besoin de continuer d'attirer des étudiants du monde entier. C'est une force de la France, ça fait partie de notre modèle", assure-t-il. Par ailleurs, le chef de l'État a reconnu qu'"il y a des choses qui ne me font pas sauter au plafond" dans cette loi immigration.

"Cette loi, c'est le bouclier qui nous manquait"

Le chef de l'État défend un texte censé "lutter contre l'immigration clandestine" tout en permettant de "mieux intégrer" les travailleurs. "C'est le fruit d'un compromis", ajoute-t-il.

Emmanuel Macron s'exprime sur la démission d'Aurélien Rousseau

Le désormais ex-ministre de la Santé a présenté sa démission mardi soir, dans la foulée de l'adoption de la loi immigration. "Je respecte sa décision", a assuré Emmanuel Macron, tout en assurant qu'il respectait aussi "les députés qui ont voté" cette loi "utile pour le pays".