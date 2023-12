La Légion d’honneur bientôt retirée à Gérard Depardieu ? Ces autres personnalités qui l’ont perdue

Une "procédure disciplinaire" engagée par la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur à l'encontre de Gérard Depardieu. C'est ce qu'a annoncé vendredi la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, alors que l'acteur est visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle. Son attitude et ses propos misogynes et dégradants envers les femmes lors d'un voyage en Corée du Nord en 2018, révélés par l'émission Complément d'enquête, font "honte à la France", avait ajouté la ministre.

Cette distinction honorifique, la plus haute en France, a été remise à Gérard Depardieu en 1996, de la part du président de la République Jacques Chirac. Mais les révélations sur son comportement pourraient ne pas être compatible avec cette décoration. C'est ce que devra statuer le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.

S'il perd sa Légion d'honneur, Gérald Depardieu ne sera pas la première personnalité à se la voir retirer. Comme le détaille le site service-public.fr, la Légion d'honneur peut être retirée en cas de condamnation pénale, ou lorsqu'un acte contraire à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France a été commis. La mesure d'exclusion est annoncée par décret au Journal officiel. Si cela reste rare, il ne s'agit pas non plus d'un cas exceptionnel et plusieurs artistes, hommes et femmes politiques, sportifs... français et internationaux, ont perdu leur distinction.

Personnalités politiques françaises

Parmi eux, Isabelle Balkany a été exclue de l'ordre national de la Légion d'honneur en 2021. L'ex-première adjointe à la mairie de Levallois-Perret a été condamnée en 2020 -tout comme son mari, Patrick Balkany- à trois ans de prison pour fraude fiscale. En 2019, l'ancien secrétaire général de l'Élysée de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, avait aussi perdu sa distinction, après sa condamnation dans l'affaire dite des "primes de cabinet". Bien avant eux, la décoration avait été retirée à Philippe Pétain, lors de sa condamnation à mort pour intelligence avec l'ennemi et trahison, et à Maurice Papon au moment de sa condamnation pour complicité de crime contre l’humanité.

Personnalités internationales

Du côté des personnalités étrangères, le couturier britannique John Galliano s'est vu retirer sa distinction en 2012 après avoir été condamné pour injures antisémites. Le cycliste Lance Armstrong en a quant à lui été privé en 2014, après ses aveux de dopage. Le président syrien Bachar al-Assad a rendu la sienne en 2018, alors qu'il est accusé d'avoir utilisé des armes chimiques contre des populations civiles.

Enfin, outre Gérard Depardieu, d'autres personnalités risquent de perdre leur Légion d'honneur. Après le début de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a annoncé qu'il ne "s'interdisait pas" de retirer la distinction à Vladimir Poutine, qui l'avait reçu de Jacques Chirac en 2006. De même, une procédure de déchéance a été lancée en 2017 à l'encontre du producteur américain Harvey Weinstein, depuis condamné en 2020 à 23 ans de prison ferme pour viol et agression sexuelle, et en 2023 à 16 ans supplémentaires, également pour viol. Leur exclusion n'a pour le moment pas été actée au Journal officiel.