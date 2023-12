Loi immigration : Emmanuel Macron s'exprimera ce mercredi soir dans l'émission «C à Vous» sur France 5

Une prise de parole attendue. Au lendemain du vote du projet de loi immigration à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron s'exprimera ce mercredi soir à la télévision, dans l'émission C à Vous sur France 5. Le président de la République doit revenir "sur les moments clés de 2023" et il "abordera les perspectives de 2024 (culture, sport, politique, économie), a précisé le groupe public.

349 voix pour, 186 contre

Après 18 mois de revirements et rebondissements autour de ce projet de loi inflammable, l'Assemblée l'a voté avec 349 voix pour et 186 voix contre, sur 573 votants, LR et RN joignant leurs voix à celle de la majorité. Cette dernière s'est divisée : 59 voix lui ont manqué, sur 251 députés, entre votes contre et abstentions. Le Sénat, dominé par la droite et le centre, avait adopté par 214 contre 114 le texte issu des longues et douloureuses tractations de la Commission mixte paritaire, conclave de sept sénateurs et sept députés dominé par la droite.

Malaise au sein du gouvernement

Un vote qui a entraîné un malaise chez certains cadres de la macronie. Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a présenté mardi sa démission à la Première ministre, sans que l'on sache dans la nuit si elle avait été acceptée. D'autres ministres de l'aile gauche de la macronie pourraient aussi mettre leur départ dans la balance dans les heures qui viennent à l'instar de Clément Beaune, ministre des Transports, Patrice Vergriete, ministre du Logement, Roland Lescure, ministre de l'Industrie et Sylvie Retailleau, de l'Enseignement supérieur.