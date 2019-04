Élections européennes : comment le débat organisé mercredi 10 avril par Europe 1 et CNews va-t-il se dérouler ?

ÉVÉNEMENT

Brexit, pouvoir d'achat, crise de l'autorité... Mercredi soir, les têtes de listes des sept principaux partis vont débattre dans le cadre des prochaines élections européennes du 26 mai prochain. Dès 20h45, Matthieu Belliard pour Europe 1 et Laurence Ferrari pour CNews présenteront cette rencontre qui portera essentiellement sur la question : "demain, quelle France dans quelle Europe ?"

Des thèmes mêlant enjeux nationaux et européens. Au cours de ce débat, les sept chefs et représentants de partis (LREM, La France insoumise, le Rassemblement national, Parti socialiste, EELV, Debout la France et Les Républicains) devront esquisser des solutions portant sur plusieurs thèmes : pouvoir d'achat, fiscalité, crise de l'autorité, fractures françaises ou encore écologie... Autant de sujets déjà saillants dans le débat publique français de ces derniers mois et qui ont souvent été imbriqués dans des thématiques européennes.

>> De 7h à 9h, c’est deux heures d’info avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Retrouvez le replay ici

Laurent Wauquiez à gauche et Adrien Quattenens à droite... du plateau. Installés en arc de cercle, derrière des pupitres attribués par tirage au sort, Laurent Wauquiez pour Les Républicains sera placé tout à fait à gauche, à côté du marcheur Stanislas Guérini. Marine Le Pen (RN) et Adrien Quattenens de la France insoumise seront installés, quant à eux, sur la droite.

Au milieu du plateau, l'écologiste David Cormand, Nicolas Dupont-Aignan et Olivier Faure, premier secrétaire du PS. Les places centrales seront donc occupées par des partis qui comptent sur ce type de débat pour décoller dans les sondages. Selon la dernière étude d'opinion diffusée dimanche, la liste LREM alliée au MoDem figure toujours en tête dans les intentions de vote, devant celle du Rassemblement national, qui baisse légèrement.