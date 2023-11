Inondations dans le Pas-de-Calais : des méga-pompes installées pour accélérer la décrue sur le littoral

Après plusieurs jours de précipitations et d'inondations, l'heure est enfin à la décrue dans le Pas-de-Calais. Mais pour combien de temps ? C'est la question qui vient à l'esprit de tous ceux qui ont été victimes de la montée des eaux. Pour aider à la décrue, cinq méga-pompes ont été installées dans la région, dont une à Calais. C'est une immense pompe rouge et jaune qui fait la taille d'un camping-car. Elle a la capacité de vider une piscine olympique en 15 minutes.

Des tuyaux qui seront utilisés jusqu'à la fin des inondations

"On a un débit qui fait un mètre cube et demi par seconde. Donc c'est énorme", explique le lieutenant Yves Lassalle, adjoint au Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de Calais. "On aspire à l'aide de la pompe et il y a deux gros tuyaux qui rejettent directement à la mer. Ça va atténuer les effets des inondations dans les maisons". Et ainsi permettre aux habitants de rejoindre leur logement.

Cinq méga-pompes ont été déployées dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. L'adjudant Sébastien, de la sécurité civile, a procédé à leur installation : "ce sont des grosses pompes. C'est fait pour des événements de grande ampleur. La dernière fois qu'elle a été déployée cette pompe-là, c'était lors des grosses catastrophes en Italie". Ces méga-pompes vont fonctionner 24 heures sur 24, jusqu'à la fin des inondations dans la région.