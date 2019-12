"On sent un peu de considération" : en Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron a réveillonné avec les troupes françaises

REPORTAGE

Il avait souhaité un dîner convivial et festif avec les soldats. Vendredi, Emmanuel Macron est venu passer Noël avec les troupes françaises basées en Côte d'Ivoire. L'occasion pour le président de la République de rendre hommage à l'engagement des troupes, mais aussi d'évoquer la récente perte de 13 militaires de l'opération antidjihadiste Barkhane, dans une collision accidentelle entre deux hélicoptères au Mali.

Arrivé en Côte d'Ivoire pour une visite de 48 heures, Emmanuel Macron s'est rendu directement de l'aéroport à la base française pour partager avec les quelque 1.000 soldats français présents sur place un dîner préparé par le chef de l'Élysée, Guillaume Gomez. De table en table, le chef de l'État a serré de nombreuses mains et tenté d'avoir un mot pour chacun. De leurs côtés, chantant à plein poumons, les soldats ont réclamé selfies et photos de groupe au président.

Emmanuel Macron se savait en effet attendu par les forces françaises de Côte d'Ivoire, la base visitée servant notamment de soutien logistique à l'opération Barkhane au Sahel. "Pour nous, ça représente une reconnaissance. On ressent un peu de considération", confirme Christophe, chef d'atelier blindé, au micro d'Europe 1.

Une considération d'autant plus importante au vu de la difficulté pour les soldats de vivre les fêtes loin de leurs proches. "On pense toujours aux enfants et à sa conjointe", confie un autre militaire, "mais on l'a choisi et ça fait partie du job".

Emmanuel Macron rassure les militaires sur les retraites

Si la venue présidentielle a constitué une parenthèse pour ces hommes loin des leurs, c'était également le cas pour le président de la République, loin des turpitudes de la réforme des retraites. Un dossier auquel il a pourtant fait allusion devant les troupes, soulignant que les militaires touchaient une pension et n'étaient ainsi pas concernés par la réforme envisagée.

Emmanuel Macron a également évoqué le récent drame vécu par l'armée française : la perte de 13 militaires de l'opération antidjihadiste Barkhane dans une collision accidentelle entre deux hélicoptères, au cours d'une opération au Mali. "Nous continuerons à lutter contre les terroristes djihadistes. Nous continuerons à le faire avec nos partenaires africains et avec nos partenaires européens et internationaux (...) Car si nous laissons prospérer la menace, elle nous touchera aussi", a-t-il prévenu.