En baisse dans les sondages, Eric Zemmour va tenter de se relancer à Londres

ANALYSE

Un déplacement à l'étranger pour mieux se relancer. Alors qu'il n'a toujours pas officialisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022, Eric Zemmour se rend à Londres jusqu'à samedi soir. Un déplacement qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, après l'annulation de sa conférence à la Royal Institution, mais qui marque une étape importante pour le polémiste. Car après plusieurs semaines de hausse continue dans les sondages, sa campagne connaît ses premières difficultés, avec une stagnation dans les enquêtes d'opinion.

Pour le polémiste, le premier objectif est donc d'essayer de se relancer. Deuxième objectif : lever des fonds auprès des Français installés à Londres. C'est l'une des plus grosses communautés d'expatriés et historiquement, elle donne beaucoup aux candidats à la présidentielle. En 2017, Emmanuel Macron et François Fillon s'y étaient d'ailleurs rendus.

Se construire une stature internationale

Enfin, le troisième objectif d'Eric Zemmour est de construire sa stature internationale. Celui qui n'a toujours officialisé sa candidature doit par exemple donner samedi matin une interview de 40 minutes à la chaine économique Bloomberg TV, sur le thème du souverainisme.

En parallèle, en France, son équipe peaufine les derniers préparatifs. Selon les informations d'Europe 1, des tracts doivent être livrés ce vendredi dans certains départements pour être distribués ce week-end par l'association "les Amis d'Eric Zemmour". Une ultime campagne de diffusion, avant la "fondation" du parti du polémiste, qui n'est plus qu'une question de jour.