Présidentielle : comment Zemmour prépare le lancement de sa campagne

DÉCRYPTAGE

S'il ne cache pas ses ambitions présidentielle, Eric Zemmour n'a toutefois toujours pas officialisé sa candidature pour le scrutin de 2022. Mais alors que deux sondages ont récemment relevé une légère baisse dans les sondages, l'entourage du polémiste peaufine les derniers réglages avant le lancement de sa campagne. Europe 1 fait le point sur ces préparatifs.

Comment se financer ?

En coulisses, un sujet interpelle : le financement de sa campagne, et notamment les recettes de son livre, estimées à plusieurs millions d’euros. Après les problèmes de financement des campagne de Nicolas Sarkozy, le sujet est ultra sensible. Aussi, à en croire son équipe, qui a épluché tous les "Macron Leaks" pendant l’été, pour s’inspirer de la campagne d’Emmanuel Macron en 2016, la question a été prise au sérieux depuis le début de la promotion de son livre. Hors de question pour son entourage de se faire sermonner dans huit mois par la commission nationale des comptes de campagne.

D’ailleurs, selon les informations d'Europe 1, depuis le 1er septembre, l’ensemble de la trésorerie, les recettes de ses déplacements et des ventes de son livre, mais aussi les dépenses, notamment pour sa sécurité et ses voyages, tous les flux financiers font partie intégrante de ses dépenses de campagne. Une preuve supplémentaire, que depuis la sortie de son livre, Eric Zemmour est bien en campagne. Cela veut aussi dire que le journaliste ne touchera pas directement de bénéfices des ventes de son livre.

Quand va-t-il se déclarer ?

Contacté par Europe 1, un proche du polémiste, qui ne prononce jamais le nom d’Eric Zemmour mais parle de "Z", nous a répondu "Z comme Zénith". Effectivement, le 5 décembre, c’est-à-dire le lendemain de la désignation du candidat de la droite à la présidentielle, Eric Zemmour a loué le Zénith de Paris et ses plus de 6.000 places. A la tribune, on devrait retrouver une vingtaine de personnalités de premier plan. Concernant les orateurs, rien n’est encore décidé mais Philippe de Villiers devrait prendre la parole, tout comme d'autres personnalités issues de la gauche chevènementiste, et pourquoi pas des élus LR.

Et si rien n'est encore décidé, il se murmure qu’Eric Zemmour pourrait déclarer sa candidature quelques jours avant. Une date revient : le 2 décembre. Une date qui comporterait un double symbole : sacre de Napoléon et victoire d’Austerlitz. Passée cette échéance, Eric Zemmour espère pouvoir lever les réticences de nombreux maires qui l’apprécient mais ne le soutiennent pas pour le moment, afin d'obtenir les fameux 500 parrainages. Car beaucoup d'élus posent pour condition qu’il se soit officiellement déclaré.