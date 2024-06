Emmanuel Macron se rendra sur l'île de Sein mardi pour commémorer l'Appel du 18 juin

Le président Emmanuel Macron se rendra mardi sur l'île de Sein dans le Finistère pour commémorer l'Appel du 18 Juin lancé en 1940 depuis Londres par le général de Gaulle, "appel à la résistance et au refus de l'esprit de défaite", en pleine campagne des législatives où l'extrême-droite est en position de force, a annoncé lundi l'Élysée.

Après une traditionnelle cérémonie de ravivage de la flamme au Mont-Valérien, le chef de l'État se rendra dans l'après-midi sur l'île de Sein, une des cinq villes Compagnon de la Libération avec Nantes, Grenoble, Paris et Vassieux-en-Vercors, l'occasion de célébrer "ce qui caractérise l'esprit français de résistance face à l'esprit français de défaite", selon l'Élysée. Dans l'esprit du général de Gaulle, "au-dessus de tout, il y a la France et le désir profond d'être libre qui doit permettre de surmonter toutes les peurs et toutes les défaites", justifie-t-on à l'Élysée.

"Non à l'esprit de défaite"

Le président a déjà utilisé l'expression "non à l'esprit de défaite" lors de sa conférence de presse du 13 juin, pendant laquelle il s'est employé à justifier sa décision de dissoudre l'Assemblée, qui a plongé le pays dans l'incertitude. Emmanuel Macron présidera en fin d'après-midi sur l'île de Sein une cérémonie devant le monument aux morts élevé dans le centre de l'île, où les habitants célèbrent chaque année l'appel du 18 Juin 1940.

Le général De Gaulle reconnaissait aux pêcheurs sénans un rôle particulier en raison de leur engagement. Sur 1.400 habitants en 1940, 128 marins de Sein ont rallié les forces françaises libres. Le plus jeune avait 14 ans, et le plus âgé, 54. Cet engagement rapide et massif dans la Résistance surprend le général qui, réunissant les 450 Français l'ayant rallié, lâche cette phrase célèbre : "Mais l'île de Sein, c'est donc le quart de la France !". Occupée durant toute la guerre, l'île sera libérée le 4 août 1944.

Le général De Gaulle s'y rendra deux fois, en 1946 pour élever l'île dans l'Ordre de la Libération et en 1960 pour inaugurer le monument. Après une semaine de confusion pour nouer dans l'urgence des alliances et désigner des candidats, la campagne pour les législatives anticipées convoquées par Emmanuel Macron après son échec aux européennes a démarré lundi en France sous haute tension.