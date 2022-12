Emmanuel Macron rejoint le porte-avions Charles de Gaulle pour fêter Noël avec les troupes

Après le Qatar où il était ce dimanche pour suivre la finale de la Coupe du monde, direction l'Égypte pour Emmanuel Macron. Décollage ce lundi matin de Doha et atterrissage prévu sur le pont du porte-avions Charles de Gaulle dans l'après midi pour rencontrer le fleuron de la marine française en mission au large des côtes libyennes, dans le cadre de la traditionnelle fête de Noël avec les troupes. Une tradition qui avait dû être mise entre parenthèses à cause du Covid en 2019 et 2020.

L'année dernière, le chef de l'État devait se rendre au Mali auprès de la force Barkhane. Mais les relations avec la junte au pouvoir étaient au plus mal, si bien que l'Élysée avait annulé au dernier moment le déplacement. Ce lundi soir, il a donc renoué avec le Noël aux troupes pour apporter son soutien et sa confiance aux armées.

Emmanuel Macron en Jordanie mardi

"Issus de tous les horizons de la société française, vous êtes individuellement et collectivement parmi les meilleurs au monde dans la maîtrise de cet art complexe, mais nécessaire, qu'est la mise en œuvre d'une aviation de combat en mer et à partir de la mer, et j'en suis fier", a-t-il notamment déclaré en s'adressant aux militaires actuellement au large de l'Égypte, en mission de renforcement de la posture de dissuasion de l'OTAN face à la Russie. Un dîner avec les marins est prévu dans la soirée.

Le fleuron de la marine française a quitté Toulon le 15 novembre dernier, accompagné de frégates de pétrolier ravitailleur, d'un sous-marin nucléaire et d'avions de combat. Le président Macron dormira sur le porte-avions avant de rejoindre la Jordanie mardi pour la conférence de Bagdad. Deuxième édition qui vise à réunir autour de l'Irak les principaux acteurs de la région, dont l'Iran et l'Arabie saoudite.