Victoire de Macron : ce que les électeurs de Mélenchon attendent du président réélu

À gauche, les électeurs de La France insoumise seront très attentifs aux premiers pas du président réélu. Emmanuel Macron avait donné un coup de barre à gauche : exit la retraite à 65 ans, promesse d'un virage vert aussi avec la nomination d'un Premier ministre chargé de la planification écologique... À Montreuil, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour, les électeurs de La France insoumise espèrent que le président sortant tiendra compte de leur vote.

"Ce n'est pas un vote d'adhésion"

Il n'y a pas vraiment eu de suspense lors du dépouillement à Montreuil. Dans cette ville populaire de la banlieue parisienne, Emmanuel Macron a recueilli 83% des suffrages exprimés dimanche soir. Le président de la République a bien profité du report des voix de l’électorat de Jean Luc Mélenchon.

Gaëtanne par exemple a voté pour le candidat de La France insoumise au premier tour puis Emmanuel Macron au second. Elle espère désormais que son vote comptera. "Qu'il fasse un pas aussi vers l'autre partie de l'électorat qui a sans doute voté pour lui, ce que j'attends de lui c'est d'avoir plus de mesures sociales et écologiques", confie-t-elle.

Un espoir qui n’est pas partagé par Louise, qui elle s’est résignée à voter par défaut. "Ce n'est tellement pas un vote d'adhésion et de conviction...", souffle-t-elle. "On a fait à nouveau barrage à l'extrême droite, on a hésité jusqu'au second tour, quelques heures avant le vote, maintenant on attend le troisième tour aux législatives en se mobilisant largement pour Jean-Luc Mélenchon." La ville de Montreuil a connu une abstention record, 34%, soit 3 points de plus qu’en 2017.