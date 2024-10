Emmanuel Macron est à Chypre pour le «Med9» : crise au Proche-Orient et immigration au programme

Emmanuel Macron se rend ce vendredi à Chypre. Le chef de l’État participera à partir de la mi-journée au sommet "Med9", qui regroupe neuf pays du sud de l'Union européenne (France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Chypre, Malte, Slovénie et Croatie). Pour ce rendez-vous annuel, les enjeux sont une fois de plus nombreux, à commencer par la situation au Proche-Orient et la gestion des flux migratoires.

La question du renforcement des contrôles aux frontières sur la table

Tenter d'agir sur les causes et gérer au mieux les conséquences, voilà, en somme, l’objectif du rendez-vous fixé à Paphos à l’ouest de Chypre. À une heure à peine de vol de Beyrouth, Emmanuel Macron, la Première ministre italienne Giorgia Meloni ou encore l'Espagnol Pedro Sanchez espèrent dessiner les contours d'une désescalade au Proche-Orient. "Le format est adapté" veut croire l'entourage du président français, d'autant plus que cette année, le "Med9" a convié le roi de Jordanie Abdallah II.

Une augmentation de l’aide humanitaire à Gaza est sur la table. Paris prône également pour un renforcement de l’Autorité palestinienne. Une certitude : l’embrasement de la région fait craindre une nouvelle vague de migration. Les autorités libanaises "évoquent 1,2 million de déplacés", souligne-t-on du côté de l'Élysée.

Chypre, pays hôte de ce sommet, est aux premières loges. C’est pourquoi les pays du "Med9" doivent aborder ensemble la question du renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l’Union européenne, une semaine avant le sommet européen qui aura lieu à Bruxelles la semaine prochaine.