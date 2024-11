Chypre cherche à adhérer à l'OTAN avec l'aide des Etats-Unis

Chypre cherche à rejoindre l'OTAN et mène des discussions avec les Etats-Unis afin de remplir les conditions nécessaires à son adhésion, a déclaré jeudi le président Nikos Christodoulides. Les négociations portent sur "la manière dont la République de Chypre peut devenir un Etat membre de l'OTAN quand toutes les conditions seront remplies", a-t-il précisé. La Turquie, membre de l'OTAN, s'oppose à cette adhésion, ne reconnaissant pas le gouvernement de la République de Chypre qui contrôle la partie sud hellénophone de l'île. Depuis l'invasion par la Turquie en 1974, Chypre est divisée de son tiers nord, en réponse à un coup d'Etat de nationalistes chypriotes grecs visant à rattacher le pays à la Grèce.

Reconnue internationalement, la République de Chypre n'exerce son autorité que sur la partie sud de l'île, séparée par une zone tampon, contrôlée par l'ONU, de la République turque de Chypre-Nord (RTCN), autoproclamée et reconnue seulement par Ankara.

Des alliés proches

La position de la Turquie empêche l'armée chypriote de moderniser ou d'acquérir du matériel militaire conforme aux normes de l'OTAN, a déclaré Nikos Christodoulides, disant "discuter avec les Etats-Unis. Je suis heureux de la réponse positive", s'est-il félicité. "Lorsque tout sera en place, la République de Chypre pourra devenir un Etat membre de l'OTAN", a encore dit le président chypriote.

Selon lui, Chypre, membre de l'Union européenne depuis 2004, bénéficie d'un "avantage comparatif" en raison de sa proximité avec le Moyen-Orient et des bonnes relations avec Israël et le Liban. Le président a précisé que Bruxelles et Washington travaillent déjà à mettre aux normes de l'OTAN les infrastructures aériennes et navales de l'île.

"Nous sommes en consultations avancées avec l'UE pour la base navale et avec les Etats-Unis pour la base aérienne", a-t-il indiqué, ajoutant que des "développements significatifs" étaient attendus en matière de défense et de sécurité. Interrogé sur la date de la demande d'adhésion, il a répondu: "Moins nous parlons de cette question, plus nous nous rapprochons de l'objectif".

Chypre est restée longtemps neutre et opposée à une adhésion à l'OTAN pour ne pas irriter la Russie. Mais le renforcement de ses liens avec Washington ces dernières années et la guerre en Ukraine ont conduit à un changement politique en faveur des Etats-Unis. Les négociations sous l'égide de l'ONU pour réunifier l'île sont au point mort depuis sept ans, les derniers pourparlers ayant eu lieu en 2017 en Suisse.