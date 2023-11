Emmanuel Macron dit «détester le débat» sur la valeur des «vies juives» et des «vies palestiniennes»

En plein voyage au Kazakhstan et en Ouzbékistan, le chef de l'État français s'est prononcé sur le conflit entre Israel et le Hamas lors d'une rencontre avec des étudiants kazakhstanais à Astana : "Je déteste ce débat qui divise les gens et où l'on dit: 'pour moi les vies juives sont plus importantes' ou 'pour moi les vies palestiniennes sont plus importantes'", a déclaré le chef de l'Etat français, affirmant que "chaque vie compte dans ce monde".

Revenant sur les bombardements de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, Emmanuel Macron a également de nouveau appelé à "protéger d'abord les civils" car "il n'ont rien à voir avec les attaques terroristes" du Hamas contre Israël du 7 octobre.

Plus d'informations à suivre..